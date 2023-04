Gisela-Eckstein-Akademie Menden: So läuft die Ausbildung

In der Akademie lernen die Auszubildenden, wie man Patienten richtig therapiert. Am Tag der offenen Tür demonstrieren die Azubis, was sie im Unterricht lernen

Menden. Seit Oktober bildet die Gisela-Eckstein-Akademie junge Menschen zu Physiotherapeuten aus. So läuft die Ausbildung in Menden, das wird erwartet.

Eine neue Ausbildungsstätte bietet Jugendlichen neue Möglichkeiten in Menden: Die Gisela-Eckstein-Akademie bildet seit Oktober junge Erwachsene zu Physiotherapeuten aus. Am Tag der offenen Tür haben sie ihr Programm auch für zukünftige Auszubildende vorgestellt.

„Aktuell haben wir 15 Schüler“, sagt Ilias Tsamatos. Er ist Schulleiter der Akademie und betreut den ersten Kurs an Auszubildenden, der im Oktober angefangen hat. „Wir haben totalen Fachkräftemangel in der Physiotherapie. Es geht um Nachwuchs“, sagt er. Der Beruf sei bei Jugendlichen zwar eigentlich sehr beliebt, die Ausbildungsmöglichkeiten im Umkreis seien bisher allerdings sehr begrenzt gewesen. Dank der Gisela-Eckstein-Akademie müssen Auszubildende jetzt nicht mehr nach Iserlohn, Dortmund, Soest, Bestwig oder ähnlich weit fahren. +++ Lesen Sie auch: Mendens erste Schule für Physiotherapeuten öffnet +++

Ausbildung: Physiotherapeuten lernen nicht dual

Anders als eine klassische Büroausbildung lernen Physiotherapeuten nicht dual. „Das ist nicht so, wie man es sonst kennt. Wir sind eine Berufsfachschule“, sagt Tsamatos. Die Schüler seien so nicht in einem Betrieb angestellt, sondern würden den Unterricht, die Praktika und Hospitationen alle über das Physiozentrum machen.

Die Räumlichkeiten der Elternschule Menden wurden so umgebaut, dass die Schüler dort alle zusammen lernen können. Im Übungsraum stehen dafür Patientenliegen, auf denen praktische Techniken geprobt, oder die als Schreibtische genutzt werden können. Nach dem überwiegend theoretisch-praktischen Unterricht im ersten Jahr folgen im zweiten dann die Praktika, zum Beispiel in Krankenhäuser. Insgesamt geht die Ausbildung zum Physiotherapeuten drei Jahre, eine Voraussetzung sei der Realschulabschluss oder ein vergleichbares Bildungsniveau. „Und man braucht natürlich eine soziale Ader“, ergänzt Tsamatos.

Menden oder Osnabrück?

Das Land fördere Physiotherapieausbildungen, sodass die Schulgebühr von 450 Euro im Monat komplett übernommen wird. „Wir haben Glück, dass wir finanziell so unterstützt werden“, sagt Tsamatos. Darüber hinaus habe der Träger Physiozentrum Menden für die Räumlichkeiten und die technische Ausstattung gesorgt. So können die Schüler ihre Lerninhalte zum Beispiel digital über Tablets abrufen.

Das Gebäude an der Wilhelmstraße in Menden. Dort ist die Gisela-Eckstein-Akademie untergebracht. Foto: Daniela Angrick / PZM

Der Unterricht finde komplett in dem Gebäude an der Wilhelmstraße in Menden statt. Neben Fächern wie Anatomie, Physiologie und krankengymnastische Behandlungsmethoden können die Azubis dort auch ihre Pausen verbringen. Durch die viele gemeinsame Zeit sei die Gruppe schon eng zusammengewachsen.

Unterricht in der Gruppe – eine richtige kleine Familie

Nele Pudwell ist eine der Auszubildenden, die seit Oktober in der Akademie lernen. Die 19-Jährige habe den Beruf schon immer machen wollen und ist deshalb froh, dass die Akademie in ihrer Heimatstadt ins Leben gerufen wurde: „Bei mir wäre sonst auch Osnabrück in der engeren Auswahl gewesen.“ Der Unterricht in der Gruppe gefalle ihr sehr gut. „Man freut sich immer, wenn man hier hinkommt. Wir sind so eine richtige kleine Familie geworden“, sagt sie.

Für den kommenden Kurs im Oktober diesen Jahres haben sich auch schon einige beworben. So zum Beispiel Ammar Al-Obaidi. Die Ausbildung sei schon lange sein Wunsch. „Ich komme ursprünglich aus dem Irak. Da konnte ich das nicht machen“, erklärt er. Jetzt in Deutschland könne er sich dank der Akademie aber endlich den Traum erfüllen und den Beruf erlernen, den auch seine Mutter ausgeübt hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden