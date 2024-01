Glatteis: Vorsicht auf den Straßen - erste Unfälle gemeldet

Die Straßen im Kresigebiet sind glatt. In Iserlohn hat sich ein Wagen überschlagen.

Menden/Fröndenberg Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis und Blitzeis in Menden, Balve und Fröndenberg. Streudienste und die Polizei sind im Einsatz.

Es ist glatt auf den Straßen und Gehwegen in Menden, Balve (Märkischer Kreis) und Fröndenberg (Kreis Unna). Auf den Straßen ist der Schnee schnell geschmolzen, angefroren und hat vielerorts einen Eisfilm auf dem Asphalt gebildet. Auch der leichte Regen führt bei diesen Temperaturen dazu, dass sich schnell Blitzeis bilden kann. Autos rutschen, und auch Fußgänger straucheln auf ihrem morgendlichen Weg zur Kita, Schule oder Arbeit. Der Deutsche Wetterdienst warnt derweil weiter vor Glatteis.

Die Polizei des Märkischen Kreises ist laut Pressesprecher Christof Hüls am Freitagmorgen zwar vermehrt im Einsatz - doch das konzentriere sich auf Mendens Nachbarstadt Iserlohn. In Menden selbst habe es bisher nur einen Unfall wegen Glätte gegeben (Stand 8.30 Uhr). Um kurz vor 7 Uhr sei ein Wagen aufgrund von Glätte „Am Galgenfeld“ in einen Zaun gerutscht.

Keine Konzentration im südlichen Kreisgebiet, sondern im Norden

„Es wundert mich schon“, sagt Christof Hüls darüber, dass sich die Einsätze nicht, wie gewohnt, in Lüdenscheid und Meinerzhagen konzentrieren, sondern in Iserlohn. Dort hat sich in Letmathe beispielsweise ein Auto überschlagen. Bei solchen Wetterlagen stehe sonst eher das südliche Kreisgebiet im Fokus. Im Nachbarkreis Unna gibt es indes auch vermehrtes Einsatzaufkommen. Auch hier sind die Straßen sehr glatt und die Polizei ist im Dauereinsatz. Genau wie die Streudienste.

Einige Menschen freuen sich über ungewollte Eisbahnen

Doch es gibt am Freitagmorgen auch Menschen, die Freude an der Glätte haben. „Eislaufen“ auf dem Weg zur Kita sorgt teils für strahlende Gesichter, zumindest bei den Kleinsten, berichtet unsere Reporterin, die im Gebiet am Morgen unterwegs ist. Und auf einem leeren Parkplatz entdeckt sie einen Mann, der die Glätte zum Driften mit seinem Auto nutzt - und sichtlich Spaß daran hat.

Mehr Zeit einplanen und überflüssige Fahrten vermeiden

Doch bei dem vermeintlichen Spaß sollte auch klar sein, dass Glätte und vor allem Blitzeis gefährlich sein können. In der amtlichen Warnung für Menden, Balve und Fröndenberg heißt es: „Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten vermeiden bzw. Verhalten im Straßenverkehr anpassen; Verzögerungen und Behinderungen einplanen.“

Und auch Christof Hüls von der Polizei sagt: „Planen Sie mehr Zeit ein. Solang man merkt, dass es glatt ist, kann man sich darauf einstellen.“

