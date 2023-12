Gottesdienst der Schützen in St. Vincenz zum Jahresabschluss

Menden Schützen aus dem gesamten Mendener Stadtgebiet beschließen das Jahr traditionell wieder mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Vincenz.

Ihren traditionellen Jahresabschluss begehen die Schützen aus dem gesamten Mendener Stadtgebiet mit dem ökumenischen Schützengottesdienst und dem anschließenden Empfang mit dem Bürgermeister der Stadt Menden am Samstag, 30. Dezember. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der St.-Vincenz-Kirche.

Im Anschluss Empfang im Pfarrzentrum St. Vincenz

Anschließend versammeln sich die Schützenvereine und Schützenbruderschaften mit ihren Königspaaren zum Empfang im Pfarrzentrum St. Vincenz. Dabei können sich die amtierenden Majestäten in das ‚Goldene Buch‘ des Trägervereins eintragen. Ausgerichtet wird der Jahresabschluss vom Trägerverein zur Förderung des Schützenwesens in Menden, einem Zusammenschluss aller 13 Schützenvereine und Schützenbruderschaften der Hönnestadt unter dem Vorsitz von Karl Jansen. Geistliche, Musiker, Sängerinnen und Schützen haben den Gottesdienst und den Empfang vorbereitet. Pfarrer Jürgen Senkbeil (Katholischer Pastoralverbund Menden), Pfarrer Thomas von Pavel (Evangelische Kirchengemeinde Menden) und Bezirkspräses Jörg Cordes (Bund der Historischen Deutschen Schützen (BHDS) - Bezirksverband Menden) werden gemeinsam den ökumenischen Gottesdienst leiten.

Der Frauenchor Querbeet Eisborn unter Leitung von Heinz-Dieter Baumeister setzt musikalische Akzente beim traditionellen Jahresabschluss der Schützen. Foto: Ursula Pampuch / Trägerverein zur Förderung des Schützenwesens in Menden

Für besondere musikalische Akzente wird in diesem Jahr der Frauenchor Querbeet Eisborn unter der Leitung von Heinz-Dieter Baumeister sorgen. Die 50 Sängerinnen beenden mit dem Gottesdienst ihr Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen. Damit bereichert erneut der Chorverband Hönne-Ruhr mit einem seiner Mitgliedschöre den Schützengottesdienst.

Lesen Sie auch:

Das Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen ist eine feste Größe im Gottesdienst. Foto: Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen / Trägerverein zur Förderung des Schützenwesens in Menden

Als feste musikalische Größe im Gottesdienst gilt das bei den Schützen beliebte Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen unter der Stabführung von Edina Bunse und Manuel Westermann.

Kollekte für die Martinsspende in Menden

Die Orgel wird Paul Kißmer spielen. Die Lesung wird Bürgermeister Dr. Schröder vortragen. Die Kollekte wird für die Martinsspende zur Unterstützung in Not geratener Mendener gehalten. Der Bürgerschützenverein Halingen übernimmt in diesem Jahr die Fürbitten im Gottesdienst und der Bürger-Schützenverein Lendringsen sorgt für die Bewirtung beim Empfang. Für die Königspaare sind in der St.-Vincenz-Kirche Platzreservierungen vorgesehen. Die Fahnenabordnungen der Schützenvereine und -bruderschaften treffen sich vor dem feierlichen Einzug in der Turmkapelle der St.-Vincenz-Kirche

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden