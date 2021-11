Gratis-Eintritte für Mendener Wehrleute als Wertschätzung

Wie hier in der Horlecke begeben sich Feuerwehrleute oftmals in gefährliche Situationen, um Menschen oder ihr Hab und Gut zu retten. Von manchen ernten sie dabei noch Beschimpfungen. Jetzt soll es in Menden eine zusätzliche Anerkennung geben.

Menden. Statt einer Zusatzrente sollen Feuerwehrangehörige in Menden jetzt freien Zugang in Schwimmbädern oder Fitnessstudios erhalten.

Ob Brände, Unfallstellen, Stürme oder Hochwasser: Feuerwehrleute riskieren viel, um Menschen oder deren Hab und Gut zu retten. Als Zeichen der Wertschätzung dieses besonderen Dienstes am Nächsten sollen Feuerwehrleute in Menden, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, künftig für „teambildende Maßnahmen“ kostenlosen Eintritt zu vielen Einrichtungen in Menden erhalten. Das hat der städtische „Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und das Feuerwehrwesen“, kurz ÖSOF, in seiner jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen.

SPD-Idee einer Zusatzrente abgelehnt – der Zusammenhalt zählt

Der ursprüngliche Bürgerantrag der Mendener SPD hatte eine zusätzliche „Feuerwehr-Rente“ vorgesehen – als Anreiz für die Aufnahme dieses Ehrenamtes und auch als Antwort der Stadt Menden auf landesweit zu beobachtende Beschimpfungen und tätliche Übergriffe auf Wehrleute und Sanitäter im Einsatz. Diese Zusatzrente stieß allerdings auf wenig Gegenliebe in Menden. Die Wehrleitung habe den Bürgerantrag der SPD zwar erfreut und dankbar zur Kenntnis genommen, halte diese Form der Honorierung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Feuerwehr Menden aber „nicht für zielführend“, hieß es in einer ersten Antwort. Laut Wachenleiter Wolfram Semrau leidet die Freiwillige Feuerwehr Menden auch dank eigener Kinder- und Jugendarbeit derzeit nicht unter einem Mitgliederschwund, sie verzeichne sogar einen leichten Anstieg. Hinzu komme, dass eine solche Zusatzrente nur für ehrenamtliche Kräfte der Wehr in Frage komme. Die teambildenden Maßnahmen dagegen könnten und sollten von allen Feuerwehr-Angehörigen angenommen werden können.

Rente für junge Interessenten als Anreiz zu vage und viel zu weit weg

Zur Feuerwehr-Rente hatte es vor gut einem Jahr eine „Kleine Anfrage“ ans NRW-Innenministerium gegeben, und die Antwort war ein eindeutiges Nein. Denn: In anderen Bundesländern gab es mit der Einführung zunächst sogar Mitgliederrückgänge. Grund: Die Städte trennten sich erst einmal von allen Ehrenamtlichen, die nicht mehr im aktiven Dienst waren, um die Kosten der Feuerwehr-Rente für diesen Personenkreis einzusparen. Um die Voraussetzungen zu erfassen, war zudem ein enormer Verwaltungsaufwand zu betreiben. Auch wurde die Effektivität des Anreizes bezweifelt: Eine niedrige Feuerwehr-Zusatzrente würde für einen 20-jährigen Interessenten erst in ferner Zukunft, nach 40 Beitragsjahren, in voller Höhe anfallen. Sie läge dann bei 40 bis 50 Euro im Monat, die auch noch versteuert werden müssen.

Bädertickets und Bummelpässe: Bei Sport und Spaß den Zusammenhalt fördern

Auch bei den Mendener Wehrleuten überwiege eindeutig der Wunsch nach stärkerer Anerkennung in anderer als geldlicher Form, erklärte Semrau weiter. Viele der Ideen, die aus der eigenen Feuerwehr kommen, ließen einen starken Bezug zur Stadt Menden erkennen. So werden genannt:

Freier Eintritt in Frei- und Hallenbad

Freier Eintritt in Fitness-Studios

Verzehrgutscheine für Menden à la Carte oder Bummelpässe für die Pfingstkirmes

Gutscheine für die Nutzung von Freizeiteinrichtungen in Menden

Gutscheine für den Eintritt in kulturelle Veranstaltungen in Menden

Unterstützung von Kinder- und Jugendfeuerwehr

Unterstützung und Finanzierung von Teambildungs-Maßnahmen in den Einheiten.

Ehrenamtliche Wehrleute: Stabile Zahlen Die Anzahl der ehrenamtlichen Angehörigen in der Feuerwehr Menden sind stabil und sogar leicht steigend. Angehörige der Feuerwehr Menden in den Jahren 2010 bis 2018: 2010: 231, 2011: 235, 2012: 233, 2013: 233, 2014: 234, 2015: 218, 2016: 215, 2017: 240, 2018: 243. Die positiven Mitgliederzahlen beruhen nach Auswertung der Wehrleitung hauptsächlich auf der Arbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Diese gelte es auch weiter zu fördern.

Dagegen wird in Menden auch ein „Entlassgeld“ abgelehnt, das es etwa in Sprockhövel gibt. Dort hat es zur Voraussetzung, dass man mindestens 60 Jahre alt und seit 25 Jahren in derselben Feuerwehr sein muss. Diese Art der Entschädigung sei aber vielen jungen Menschen zu vage und viel zu weit in der Zukunft, als dass sie in irgendeiner Form den Entschluss reifen lassen könnten, in der Feuerwehr aktiv zu werden. Das tatsächliche Engagement spiele in einem solchen System keine Rolle, Ortswechsel gehörten zum Leben, und Spätberufene hätten von vornherein keine Chance auf das Entlassgeld.

Mögliche Kosten werden derzeit auf 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr geschätzt

Welchen Ansatz die Stadt in ihrem Haushalt jetzt für diesen Posten bilden muss, ist unklar. Semrau bezifferte die möglichen Kosten auf 10- bis 15.000 Euro. Es könne aber deutlich mehr oder weniger werden. Deshalb ist vereinbart, dass die Feuerwehr nach zwei Jahren dem Ausschuss über Umfang und Erfahrungen berichtet. Wolfram Semrau: „Im Namen der gesamten Feuerwehr Menden möchte ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und bei der Politik ausdrücklich für die Wertschätzung für unsere Arbeit bedanken, die in diesem Beschluss deutlich wird.“

