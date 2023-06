Großbrand Wickeder Westfalenstahl: Schaden in Millionenhöhe

Flammen schlagen aus den Dächern auf dem Gelände von Westfalenstahl in Wickede an der Ruhr. Ein Großbrand produzierte eine riesige schwarze Rauchsäule über der Stadt. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Wickede. Von dem Brand in einer Produktionshalle von Wickeder Westfalenstahl am 23. Juni sind zwei Unternehmen betroffen. Ausmaß ist noch nicht absehbar.

Nach dem Großbrand in einer Produktionshalle von Wickeder Westfalenstahl am Freitag, 23. Juni, geht der Sachschaden vermutlich in die Millionenhöhe. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Unternehmen Wickeder Westfalenstahl und Waelzholz hervor. Eine Produktionsanlage der Firma Waelzholz aus Hagen war in der Produktionshalle des Wickeder Unternehmens in Brand geraten. Die riesige schwarze Rauchwolke war am Freitagabend zeitweise auch von Menden und Fröndenberg aus zu sehen. Das gesamte Ausmaß des Brandes sei noch immer nicht gänzlich abschätzbar.

Waelzholz hat auf Gelände von Wickeder Westfalenstahl Flächen angemietet

Bei der in Brand geratenen Anlage der Firma Waelzholz aus Hagen handelt es sich um ein Nebenaggregat der großen Walzanlage, einen sogenannten Umwickler. Das Unternehmen Waelzholz hat auf dem Betriebsgelände von Wickeder Westfalenstahl Flächen angemietet, um dort mit eigenen Maschinen zu produzieren. Die betroffene Anlage wurde durch das Feuer zerstört. Schaltung und Steuerung haben schwere Schäden davongetragen, ebenso wie das große Walzgerüst. Letzteres hat jedoch keinen Totalschaden erlitten und kann – wenn auch aufwändig – wieder instandgesetzt werden. +++ Lesen Sie auch: Hagen: Waelzholz bezieht CO2-armen Draht von ArcelorMittal +++

Direkt oder indirekt sind auch die Anlagen der Wickeder Westfalenstahl betroffen. Insbesondere die Strom- und Gasversorgung der Anlagen muss erneuert werden, die Statik der angrenzenden Wände und Decken muss vor der Wiederherstellung durch einen Gutachter beurteilt werden. Aktuell dürfen die vom Feuer am stärksten betroffenen Bereiche noch nicht wieder betretenen werden. Die Schadensgutachter haben ihre Arbeit aufgenommen, damit im Anschluss die notwendigen Schritte eingeleitet werden können. Die Arbeiten erfolge in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, heißt es in der Pressemitteilung.

Produktionsausfälle sollen so gering wie möglich gehalten werden

Beide Unternehmen kümmerten sich mit Hochdruck darum, die Produktionsausfälle gering zu halten und nach Möglichkeit an andere Produktionsstandorte zu verlagern. „Die entsprechenden Kunden werden laufend über den Stand der Dinge informiert. Im Rahmen einer Belegschaftsversammlung wurden am Mittwoch die Waelzholz-Beschäftigten über die Ereignisse informiert, die nächsten Schritte erläutert und der weitere Fahrplan vorgestellt sowie Fragen beantwortet“, erklärten die beiden Unternehmen in ihrer Mitteilung.

Brand bei Wickeder Westfalenstahl: Die riesiege Rauchwolke war zeitweise auch von Menden und Fröndenberg aus zu sehen. Foto: Alex Talash / dpa

Mit insgesamt neun Löschzügen waren Einsatzkräfte aus Wickede sowie aus den umliegenden Kreisen am Freitagabend und in der Nacht im Einsatz. Alle Werksmitarbeitenden hätten das brennende Gebäude rechtzeitig verlassen können, niemand sei verletzt worden. Zwei Feuerwehrleute hätten leichte Verletzungen erlitten.

Durch Großbrand keine Schadstoffe in der Luft und der Ruhr nachgewiesen

Für die Bevölkerung in Wickede und Umgebung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. „Es wurden trotz der großen Rauchwolken, die sich kilometerweit ausbreiteten, keine Schadstoffe in der Luft gemessen. Die Natur in direkter Umgebung sowie die Wasserqualität der Ruhr, die direkt an das Unternehmensgrundstück angrenzt, wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dies wurde inzwischen durch Messungen bestätigt“, heißt es in der Mitteilung der beiden Unternehmen. Ein großer Dank gehe an die Einsatzkräfte, die schnell und umsichtig alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt hätten.

