Gratulation auch vom Bürgermeister: In drei Stunden feiert die Werbegemeinschaft am Samstag ihren 85. Geburtstag. Nicht erst zur großen Verlosung ist der alte Rathausplatz m Samstag rappelvoll.

85 Jahre Werbegemeinschaft Große Geburtstagsparty der Mendener Händler kommt an

Menden. 85 Jahre Werbegemeinschaft Menden: Mit Attraktionen zum Staunen und der Jubel-Verlosung lockt der Handel viele Gäste, darunter einen Glückspilz.

Das war viel mehr als nur eine Geburtstagsfeier zwischendrin: 85 Jahre Werbegemeinschaft Menden mögen kein „richtiges“ Jubiläum sein, doch den rund 80 organisierten Geschäften, Gastronomen und Dienstleistern waren sie am Samstagnachmittag ein richtiges kleines Stadtfest vor dem Alten Rathaus wert. Vier Stunden lang sorgten sie mit einem Mitmachzirkus, Stelzenläufer und Musik von DJ Wiggi für Geburtstagsstimmung in der Innenstadt.

Gute Ideen und viel Wetterglück lassen den Rathausplatz richtig voll werden

Gute Ideen und viel Wetterglück lockte viele Gäste in Herz der Hönnestadt, in allen teilnehmenden Geschäften gab es derweil ein Gläschen Prosecco für alle Kundinnen und Kunden. Werbegemeinschafts-Vorsitzender Falk Steidel zeigte sich mit der Resonanz hochzufrieden: „Es sind viel mehr Menschen gekommen, als wir erwartet hatten. Alle Attraktionen sind gut angekommen, zur Verlosung war der Platz schwarz vor Menschen.“

Bürgermeister: „Um unsere Veranstaltungen beneiden uns andere Städte“

Hauptgewinner Klinger (Mitte) mit dem Menden-Gutschein XXL: Werbegemeinschafts-Vorsitzender Falk Steidel (links) und Vize Klaus Engelhard freuen sich mit. Foto: Kersting/Steidel / Westfalenpost

Tatsächlich folgte auf die prächtige Jubiläumstorte, die am Mittag von Bürgermeister Roland Schröder höchstpersönlich angeschnitten wurde, der eindeutige Höhepunkt des Tages: die große „Jubel-Verlosung“ mit einem 1000-Euro-Menden-Gutschein als Hauptgewinn.

Zuvor hob Schröder in seiner kurzen Ansprache auf der kleinen Bühne die Bedeutung der Werbegemeinschaft für die Einkaufsstadt Menden hervor: „Schön, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind. Der Werbegemeinschaft gilt mein Dank dafür, dass sie gemeinsam mit dem Stadtmarketing immer wieder dafür sorgt, dass hier in Menden etwas los ist. Darum beneiden uns andere Städte wirklich. Und jetzt: Allen viel Glück beim Loseziehen!“

Kinder wollen mit Mode-Gutschein über 500 Euro „den Papa neu einkleiden“

Preise im Wert von rund 4000 Euro, meist in Form wertvoller Gutscheine teilnehmender Geschäfte, wurden dann aus der Trommel gezogen. Die 1000 Euro gingen an einen strahlenden Hauptgewinner Herrn Klinger. Den zweiten Preis, einen 500-Euro-Gutschein für das Modehaus Sinn, gewannen zwei Kinder, die auch schon genau wussten, was sie damit machen wollen: „Den Papa neu einkleiden!“ Ein anderer Glückspilz darf nun ausprobieren, wie häufig man von 200 Euro zum Friseur gehen kann.

Viel Lob für die Veranstalter: „Kompakt, attraktiv und engagiert durchgeführt“

Lob aus berufenem Munde erhielten die Veranstalter anschließend auch von Mendens Stadtmarketing-Chefin Melanie Kersting: „Das war kompakt, attraktiv und wirklich engagiert durchgeführt, eine Werbung für die Innenstadt und für die Werbegemeinschaft.“ Geholfen haben dürften neben im Vorfeld auch die vielgescholtenen sozialen Medien: Auf der Internetseite menden.live und dem Facebook-Auftritt hatte der Verband unter der Schlagzeile „Jubel in der Innenstadt“ viele teilnehmende Händler zu Wort kommen und die Preise vorstellen lassen.

Dass es am Samstagnachmittag teils kräftig zu regnen begann, musste die Werbegemeinschaft dann nicht mehr jucken: Ihre gelungene Veranstaltung war da schon zu Ende.

