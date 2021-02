Große Online-Umfrage zur Zukunft der Mendener Innenstadt

Studium in Münster, Dublin und Dortmund

Lea Depenbrock hat einen Bachelor of Science in Geografie mit dem Nebenfach Bau- und Planungsrecht an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster erworben, und ein Semester an der Technological University Dublin verbracht.

Sie studiert seit 2018 Raumplanung mit dem Schwerpunkt Städtebau an der TU Dortmund.