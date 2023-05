Großeinsatz Menden: Suche läuft jetzt auch auf der Ruhr

Polizei und Feuerwehr suchen in Menden nach einer Person in der Hönne. Auch Strömungsretter sind im Einsatz.

Menden/Fröndenberg. In der Mendener Innenstadt läuft aktuell ein Großeinsatz. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Eine Person soll in die Hönne gefallen sein.

Starke Kräfte von Polizei und Feuerwehr sind seit dem Vormittag im Innenstadtbereich von Menden und weiter bis nach Bösperde im Großeinsatz. Nach bisherigen Informationen soll ein Mann in die Hönne gefallen sein.

Auch per Hubschrauber wird der Hönnelauf abgesucht. Kinder wollen am Morgen eine Person treibend in der Hönne gesehen haben. Foto: Thomas Hagemann / WP

Unter anderem entlang der Oberen und Unteren Promenade wird intensiv gesucht. Ersten Angaben zufolge sollen sechs Kinder an der Oberen Promenade in Höhe des Parkplatzes Schlachthof eine männliche Person gesehen haben, die in der Hönne in Richtung Bahnhof trieb. Am Ufer sollen Turnschuhe mit orangefarbenen Streifen aufgefunden worden sein. Die Meldung ging bei der Polizei um 9.36 Uhr ein. Die Kinder gelten laut Polizeisprecher Marcel Dilling als glaubwürdig.

Der Hönnepegel ist stark gestiegen. Foto: Thomas Hagemann / WP

Auf dem Aldi-Parkplatz ist aktuell eine Einsatzzentrale eingerichtet, der Platz ist inzwischen abgesperrt, der Verkehr wird über den benachbarten Edeka-Parkplatz abgeleitet. „Wir können hier keinen Normalbetrieb zulassen“, sagt die Mendener Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt, als gerade die Strömungsretter aus Hagen samt großem Rettungsboot auf dem Parkplatz eintreffen, der schon voller Einsatzfahrzeuge steht.

Auch die Strömungsretter aus Balve, Hagen und Nachrodt-Wiblingwerde waren zunächst in Höhe der Walramstraße im Einsatz, derzeit arbeiten sie sich am Ufer flussabwärts weiter fort.

Hubschrauber fliegt den Hönnelauf ab

Um 10.20 Uhr wurde Sirenenalarm ausgelöst. Angekündigt ist auch der Einsatz eines Hubschraubers, der den Hönnelauf abfliegen soll. Wegen zu schlechten Wetters am Start-Flugplatz musste der Einsatz allerdings zunächst abgesagt werden. Inzwischen ist der Hubschrauber eingetroffen. Feuerwehrkräfte aus Menden, Iserlohn, Fröndenberg und Hagen sind im Einsatz. Die freiwillige Feuerwehr Fröndenberg sucht die Ruhr ab. Auch dort sind wie in Menden alle Brücken besetzt, zusätzlich das Wehr in Halingen. Zwei Rettungsboote sind auf der Ruhr im Einsatz. Die Fröndenberger wollen über die Kreisleitstelle Unna auch zusätzliche Drohnen anfordern, da die Mendener und Nachrodter Fluggeräte über der Hönne wie am Morgen jetzt nochmals den Bereich flussabwärts der mutmaßlichen Sturzstelle absuchen wollen. Bei „Person im Wasser“, heißt es dazu, seien die ersten 300 bis 500 Meter die wichtigsten. Die sollen von den Mendener Drohnen nun nochmals abgeflogen werden.

Noch keine Vermisstenmeldung: „Wir hoffen alle, dass wir nichts finden“

Bislang verläuft die Suche erfolglos, der Polizei liegt unterdessen noch keine Vermisstenmeldung vor. Allerdings sind seit dem mutmaßlichen Unglück auch erst drei Stunden vergangen. „Wir hoffen alle, dass wir nichts finden“, sagt Mendens Ordnungsamts-Chefin Manuela Schmidt, die ebenfalls vor Ort ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Notrufnummer 110.

Hönnepegel ist nach heftigen Regenfällen auf 1,40 Meter angestiegen

Der Hönnepegel ist nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage auf 1,40 Meter angestiegen, die Strömung ist dementsprechend stark. Laut Manuela Schmidt hatte die Stadtverwaltung bereits am Dienstagabend alle Vorkehrungen für Flutschutzmaßnahmen getroffen. Bekanntlich gilt ein Wasserstand ab 1,60 Meter für die Hönne als kritisch. Üblicherweise ist sie weniger als einen halben Meter hoch.

