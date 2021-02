Großeinsatz: Mendener und Balver Rettungskräfte auch dabei

Hemer/Menden. 83 Einsatzkräfte waren für mehr als drei Stunden im Einsatz. Ein Brand in einem Wohnhaus in Hemer sorgte für sechs verletzte Personen.

Ein Notarzt und ein Rettungswagen aus Menden sind am Freitagabend zu einem Wohnhausbrand nach Hemer-Becke alarmiert worden. Bei dem Brand wurden sechs Personen verletzt. Das Wohnzimmer des Gebäudes brannte komplett aus. 83 Einsatzkräfte für mehr als drei Stunden im Einsatz.

Großeinsatz für die Feuerwehr Hemer am Freitagabend. Gegen 21.53 Uhr heulten im Hemeraner Norden die Sirenen und riefen die Kräfte der Löschgruppen Becke und Landhausen zu einem Einsatz am „Ostend“. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort schlugen die Flammen aus den Fenstern des Untergeschosses. Der Bewohner des Hauses, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch in seinem Haus befand, wurde durch drei Jugendliche und einen Erwachsenen, die zufällig an dem brennenden Gebäude vorbeikamen, gerettet und ins Freie gebracht.

Wohnzimmer brennt komplett aus

Dabei atmeten die Bewohner und einer seiner Retter so viel Rauchgas ein, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die drei weiteren Retter wurden nur leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Dazu waren ein Notarzt aus Hemer, ein Notarzt aus Menden, zwei Rettungswagen aus Hemer, sowie je ein Rettungswagen aus Iserlohn und Menden im Einsatz.

Aufgrund der massiven Brandausbreitung wurden die Löschgruppen Hemer und Sundwig sowie das Tanklöschfahrzeug aus Deilinghofen in die Becke geholt. Um das Feuer zu bekämpfen, mussten mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vorgehen. Das Wohnzimmer brannte komplett aus, und das Nachlöschen der Glutnester nahm viel Zeit in Anspruch.

Ein Problem stellte die Kälte und somit die glatten Straßen und Wege dar. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz so schwer am Bein, dass auch dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er konnte aber noch in der Nacht entlassen werden.