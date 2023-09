Großes Starkregengebiet am späten Abend: Menden mittendrin

Blitz über Menden, eingefangen von WP-Leser Volker Blank in Bösperde. Was heute Nacht auf die Stadt zukommt, ist kaum vorherzusagen.

Menden. Es kann viel passieren oder nichts: Menden, Balve und Fröndenberg liegen in einer Starkregenfront, die am späten Dienstagabend erwartet wird.

Für den späten Dienstagabend und die Nacht auf Mittwoch gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes DWD für einen breiten Streifen vom Südwesten der Republik bis in den Raum Hannover. Menden, Balve und Fröndenberg liegen mittendrin. Doch wo es genau zu unwetterartigen Ereignissen mit Starkregen, Sturmböen und Hagel kommt, ist auch für die Wetterexperten nicht genau zu sagen.

„Einsatzbereit“: Aber Feuerwehr Menden trifft keine außergewöhnlichen Vorbereitungen

Die Feuerwehr Menden hat tagsüber noch keine außergewöhnlichen Vorbereitungen getroffen, wie ihr Sprecher Fabian Kreutz auf Anfrage der WP am Nachmittag erklärt: „Alle Fahrzeuge sind einsatzbereit, wir wissen um die Situation, und wir behalten sie im Blick.“ Über einen besonderen Service des DWD für Feuerwehren (Fewis) erhalten die Feuer- und Rettungswachen noch einmal genauere Angaben über ihr jeweiliges Einsatzgebiet. „Da ist für Menden zuletzt eine Vorwarnung ab 22 Uhr ausgesprochen worden“, erklärt Kreutz.

Neue Hochwasser- und Starkregenkarten in EDV auf Einsatzfahrzeugen hinterlegt

Am Vortag waren mögliche Unwetter noch für den Dienstagnachmittag angesagt worden. „Das wäre erheblich folgenreicher gewesen als ein Nacht-Ereignis, einfach weil tagsüber viel mehr Menschen draußen unterwegs sind.“ Zum Einsatz kommen auch auf den Fahrzeugen der Feuerwehr Menden mittlerweile die neuen städtischen Gefahrenkarten zu Hochwasser und Starkregen, die in der EDV hinterlegt sind. „Darauf sind bei Starkregen die Bereiche gut zu erkennen, die besonders betroffen sind.“

Wetterdienst: Kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich

Laut der geltenden DWD-Vorhersage ziehen am Dienstagabend kräftige Gewitter heran, es müsse mit teils heftigem Starkregen zwischen 30 und 40 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Bei mehrmaligen Ereignissen seien mehrstündig 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter möglich, vereinzelt auch bis zu 90 Liter. Begleiterscheinungen könnten Sturmböen und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometern sowie größerer Hagel um zwei Zentimeter sein. In der zweiten Nachthälfte, so der DWD, sollen die Gewitter nordostwärts abziehen.

Problem bei Warnung: Wo das Unwetter zuschlägt, ist nicht genau vorherzusagen

Ob sie Menden, Balve oder Fröndenberg tatsächlich treffen oder nicht, sei bei meist örtlich eng begrenztem Starkregen unabsehbar, betont Kreutz. Daher seien auch Warnungen immer ein undankbares Geschäft: „Dabei kann man eigentlich nur verlieren. Passiert etwas in Menden, wird gefragt, warum man nicht rechtzeitig gewarnt wurde. Passiert nichts, hat man angeblich unnötige Panik verbreitet.“

DWD fordert auf, weitere Vorhersagen zu verfolgen

Beim DWD liest sich das so: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden