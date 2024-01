Großteil der Pflegebedürftigen im MK wird zu Hause versorgt

Menden/Märkischer Kreis Die Zahl der Pflegebedürftigen im MK hat sich innerhalb von sechs Jahren fast verdoppelt. Nur 15 Prozent von ihnen leben in Einrichtungen.

Der demografische Wandel hat im Märkischen Kreis zu einem deutlichen Anstieg an Pflegefällen geführt. Als wichtige Unterstützung für Pflegebedürftige und deren Angehörige habe sich die unabhängige Pflegeberatung des Kreises erwiesen, wie es in einer Mitteilung des Märkischen Kreises heißt.

28.509 Pflegebedürftige lebten laut Statistik Ende 2021 im Märkischen Kreis

Die Zahl der Pflegebedürftigen ist seit 2015 kreisweit rasant gestiegen und damit auch die Bedeutung der Pflegeberatung. Im Ausschuss für Gesundheit und Pflege im Lüdenscheider Kreishaus stellte Ralf Kling, Fachdienstleiter Pflege, kürzlich die aktuelle Pflegesituation vor. Mit Stichtag vom 15. Dezember 2021 meldet die Statistik kreisweit insgesamt 28.509 pflegebedürftige Personen. Das bedeutet eine Zunahme von rund 93 Prozent gegenüber 2015.

Zu Hause versorgt werden davon 24.114 Personen, also 84,6 Prozent; stationär in Senioreneinrichtungen untergebracht sind 4.395 (15,4 Prozent). Zum Vergleich: 2015 betrug die „Heimquote“ noch 28,7 Prozent. Pflegegeld erhalten 19.002 Senioren. Ambulante Pflegedienste nehmen 5.112 Personen (rund 21 Prozent) in Anspruch.

Lesen Sie auch

Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung bieten kostenlose Beratung an

Zu allen Fragen, die in der Pflegesituation auftauchen, beraten die Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung des Kreises. Dabei kann es um die Organisation der Pflege gehen, entweder zu Hause oder in einem Pflegeheim oder die vorübergehende Versorgung beispielsweise nach einer Krankenhausentlassung. Beantwortet werden auch Fragen zur Finanzierung sowie zur Antragstellung und Begutachtung durch den Medizinischen Dienst, berichtete Ralf Kling. Die Beratung erfolgt für alle Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis kostenlos und anbieterunabhängig. Hauptzielgruppe sind die Angehörigen (45 Prozent der Gesprächspartner) und die Pflegebedürftigen (22 Prozent).

Podcast oder Pflegecafé informieren

Seit Jahren bieten die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater wohnortnahe Sprechstunden und Hausbesuche an. Mehr als 431 Personen nahmen dieses Angebot 2023 wahr. Die Zahl der Hausbesuche lag bisher bei 722. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine telefonische Beratung ist das Pflege-Info-Telefon unter 02352/966-7777 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montagsnachmittags von 13.30 bis 15.30 Uhr und donnerstagsnachmittags von 13.30 bis 17 Uhr besetzt. Der Info-Service wurde 2023 von rund 5640 Ratsuchenden genutzt. Auch eine Videoberatung ist möglich. Über wichtige Themen und Neuerungen rund um die Pflege informiert die Pflegeberatung zudem über einen regelmäßigen Podcast und das Pflegecafé.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden