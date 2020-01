Menden. Das Projekt „Grüner Weg“ schreitet voran. Nicht nur die beiden Sitzplätze am Ufer der Hönne in Menden sind fertig. Was bis zum Sommer noch folgt.

Grüner Weg: Mendener können im Sommer an der Hönne sitzen

Der neue Sitzplatz am Wasser wirkt fast schon einladend. An der Unteren Promenade bleiben immer wieder Passanten stehen und blicken zum anderen Ufer der Hönne. Dort sind die großen Natursteinblöcke bereits in den flachen Hang eingesetzt worden. Projekt Grüner Weg: Ist alles klar für einen Sommer an der Hönne?

Die ersten Arbeiten haben bereits im Oktober begonnen, mit dem ersten von drei Bauabschnitten. Geplant ist, den Bereich vom Hönne-Gymnasium bis zum Wasserrad in drei Zwischenschritten zu gestalten. Der erste – von der so genannten Saubrücke bis zu Roths Büdeken an der Bahnhofsbrücke – ist so gut wie abgeschlossen, der zweite – kleine Hönne-Insel bis zum Wasserrad – ist auf einem guten Weg. Der Grüne Weg soll die Hönne für alle Mendener zum Erlebnis machen.

Erster Teilabschnitt

Im so genannten Arboretum am Hönne-Gymnasium sind die Arbeiten „zu 90 Prozent fertig“ berichtet Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der WP. Wege wurden gepflastert und neue Beleuchtung in dem Bereich installiert.

Es sind neue Wege entstanden und auch dort – etwa in der Mitte zwischen Sau- und Bahnhofsbrücke – ein Sitzplatz am Wasser aus großen Natursteinblöcken. „Angedacht ist, dass ein Trampelpfad dorthin führen soll“, erklärt Stadtsprecher Ehrlich. Ende Januar sollen noch weitere Sitzangebote folgen: Drei Bänke laden dann zu einer kleinen Pause mit Blick aufs Wasser ein.

Zweiter Teilabschnitt

Die Arbeiten auf der Kleinen Hönne­insel zwischen Bahnhofsbrücke und Wasserrad sind ebenfalls auf einem gutem Weg. Aktuell wird gepflastert und die Randeinfassungen werden fertiggestellt.

Planung des Grüner Weg Foto: B.S.L.

Das alte Mendener Stadtwappen, das bis zur Neugestaltung des Bereichs vor dem Alten Rathaus in die Pflasterung eingebunden war, soll Ende Januar auf der kleinen Hönneinsel einen neuen Platz finden.

Der Sitzplatz am Wasser ist bereits fertiggestellt, weitere ins Wasser eingelassene Natursteinblöcke sollen dann einen Teil des Mühlengrabens quasi begehbar machen.

Dritter Teilabschnitt

Eingebunden in das Projekt „Grüner Weg“ ist der Themenspielplatz „Wasser“ der Stadtwerke Menden. „Wenn alles im Zeitplan bleibt, hoffen wir, dass die Arbeiten bis Ende März abgeschlossen sein werden“, gibt Stadtwerke-Sprecherin Maria Geers eine aktuelle Einschätzung. „Dann wären wir pünktlich zum Frühjahr fertig.“ Der digital unterstützte Erlebnis-Spielplatz soll auf einer 100 Quadratmeter großen Fläche gegenüber der „Kuhbar“ entstehen.

Wie es weitergeht

Im März/April folgen die Arbeiten im Bereich der Haltestelle „Bahnhof“ an der Walramstraße. Unter anderem soll der Bürgersteig auf der Seite von „Roths Büdeken“ deutlich verbreitert werden, um mehr Sicherheit für Fußgänger und Fahrgäste zu schaffen. Das Pflaster wird erneuert, taktile Elemente werden eingebaut.

Der Zaun, der die Haltestelle zum Grünbereich abgrenzt, wird wegfallen und der Bereich zur Hönne hin geöffnet. Unter der Bahnhofsbrücke soll zukünftig ein unbefestigter Weg verlaufen, der Arboretum und Kleine Hönneinsel miteinander verbindet.

Menden Aufenthaltsqualität Vor Beginn der Maßnahme waren Mendener Bürgerinnen und Bürger in öffentlichen Begehungen und Informationsveranstaltungen nach ihren Wünschen gefragt worden. Der Grüne Weg soll die Hönne für alle erlebbar machen und die Aufenthaltsqualität entlang des Gewässers erhöhen. Für das Projekt stehen Fördergelder aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“ in Höhe von 1,576 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt informiert auf ihrer Homepage www.menden.de

Ab Februar, so sehen es die Planungen vor, beginnen bereits die Arbeiten für die Bauabschnitte zwei und drei: Obere und Untere Promenade. Vorausgesetzt, dass der Zeitplan eingehalten werden kann, „wird der Großteil im Sommer nutzbar sein“, sagt Johannes Ehrlich.