Gut Rödinghausen: Ausstellung über 70er Jahre in Westfalen

Die Ausstellung „Demos, Discos, Denkanstöße – ein Rückblick in die 70er Jahre in Westfalen“ ist ab Freitag im Gut Rödinghausen in Menden zu sehen.

Menden. Im Gut Rödinghausen in Menden stehen ab Freitag (11. März) die 1970er-Jahre im Mittelpunkt einer Sonderausstellung. Der Eintritt ist frei.

„Bunt und verstörend zugleich“: So wird sich die neue Sonderausstellung über die 1970er Jahre in Westfalen den Besucherinnen und Besuchern vom 11. März bis 2. Mai auf Gut Rödinghausen in Menden präsentieren. +++ Auch lesenswert: Gut Rödinghausen: Geschichten aus der Audiostation +++

Der Rückblick auf die mittlerweile historisch gewordenen 1970er Jahre, auf eine Zeit der Liberalisierung und Modernisierung, aber auch der Ungewissheit, der Bedrohung, des Terrors und der Angst, wird als Wanderausstellung des LWL-Museumsamtes in Kooperation mit dem rock ‘n’ popmuseum Gronau gezeigt und mit Exponaten aus den Mendener Museen ergänzt und bereichert. Die Sonderschau wird am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr im Kaminsaal von Gut Rödinghausen von Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck feierlich eröffnet, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind! +++ Lesen Sie auch: Gut Rödinghausen in Menden: Über die ersten Monate nach der Eröffnung +++

Besucherhinweise: Der Eintritt in die Sonderausstellung ist frei. Das Museum bittet um Beachtung und Einhaltung der 2G-Regel (vollständig geimpft oder genesen) sowie der AHA-Regeln. Hinweis: Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis und einen Lichtbildausweis beim Einlass bereit.

