Gut Rödinghausen: Geschichten aus der Audiostation

Neue Audiostationen und neue Holzbänke laden rund um das Gut Rödinghausen in Menden zum Verweilen und Zuhören ein.

Lendringsen. An drei Standorten rund um das Gut Rödinghausen in Menden laden neue Audiostationen zum Zuhören ein. Es gibt sogar einen Kinderkanal.

Wer in den Herbstferien den Park von Gut Rödinghausen in Menden auf eigene Faust erkunden, dabei aber nicht auf Wissenshäppchen verzichten möchte, dem seien die neuen Audiostationen an drei Standorten rund um Gut Rödinghausen empfohlen. +++ Eröffnung ist geglückt: Menden hat ein Industriemuseum +++

Aus der Sicht einer gemütlichen Parkbank, eines gesprächigen Baums und einer melancholischen Marmorskulptur wird die spannende Geschichte des Herrenhauses und des Parks in deutscher und englischer Sprache nacherzählt. Neugierige Kids bekommen im eigenen Kinderkanal etwas auf die Ohren.

Die neuen Holzbänke laden zum Verweilen ein und runden das Hörerlebnis stilvoll ab. +++ Garten von Gut Rödinghausen steht jetzt für alle offen +++

Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an die NRW-Stiftung, die dieses Vorhaben finanziell ermöglicht und damit Gut Rödinghausen ein weiteres Mal großzügig unterstützt hat.

