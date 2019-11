Vor dem Landgericht Arnsberg wird beim Prozessauftakt am Montagmorgen das ganze Ausmaß des mutmaßlichen Machetenmordes vom 8. April in Menden deutlich. Ein Rechtsmediziner schildert vor Gericht den Todeskampf der Mutter, die von ihrem 28-jährigen Sohn mit einer Machete getötet wurde. Die Staatsanwaltschaft hat Mord angeklagt.

„Ich hab’ meine Mutter getötet“. Mit diesen Worten meldet sich am 8. April dieses Jahres ein 28-jähriger Mendener beim Notruf. Am Landgericht Arnsberg ist nun der Prozess gegen den Mann gestartet, der seine Mutter laut Anklage heimtückisch mit einer Machete ermordet haben soll . Seit seiner Tat ist der Mendener in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Staatsanwalt: Täter ist für die Allgemeinheit gefährlich

Ein Justiz-Mitarbeiter führt den Angeklagten in den Saal. Foto: Tobias Schürmann / WP

Staatsanwalt Thomas Schmelzer spricht in der Anklageverlesung davon, dass der 28-Jährige zwar im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt habe, allerdings „für die Allgemeinheit gefährlich“ ist. Demnach habe der Angeklagte die Machete bereits am Morgen in Tötungsabsicht unter dem Sofa versteckt. Als seine Mutter sich in der Küche befand, habe der Mendener angefangen zuzuschlagen.

Am ersten von drei Prozesstagen wird zunächst das ganze Ausmaß der Brutalität deutlich. Ein Dortmunder Rechtsmediziner erklärt die Vielzahl der Verletzungen. So habe die Leiche des Opfers mehrere Schnitt- und Hiebverletzungen an Armen, Kopf und Hals gehabt. Das 54-jährige Opfer sei infolge „ausgeprägter Gewalteinwirkung“ gestorben. Maßgeblich sei eine Halswunde gewesen sein, die der Mutter zugefügt worden ist, als sie bereits auf dem Boden lag.

Angeklagter verweigert die Aussage

Der Stiefbruder des Angeklagten verfolgt den Prozess als Nebenkläger, während der mutmaßliche Mörder nahezu pausenlos auf den Tisch oder Boden starrt. Aussagen, so Verteidiger Andreas Trode, werde sein Mandant nicht. Regungslos verfolgt der 28-Jährige die Aussagen des Rechtsmediziners. Unter dem schwarzen Hemd schimmert eine silberne Halskette. Die Haare des Angeklagten sind nach seiner Festnahme kurz geschoren.

Das Gericht lässt den Anruf vorspielen: Das verfolgt der Mendener mit versteinerter Miene und starrem Blick: „Ich hab’ meine Mutter getötet“, dröhnt es aus den Lautsprechern des Sitzungssaals. „Was haben Sie gesagt?“, will die Mitarbeiterin der Leitstelle wissen. Der 28-Jährige wiederholt seinen Satz: „Ich hab’ meine Mutter getötet.“ Sie liege gerade in der Küche auf dem Boden, sagt der mutmaßliche Täter mit zitternder Stimme. „Sie ist schon ne’ Stunde oder so tot“, erzählt er am Telefon weiter. Danach habe er ihr „die Augen zugemacht und sie zugedeckt“.

In dieser Wohnung an der Theodor-Hürth-Straße geschah am 8. April die Tat. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Die Mitarbeiterin der Leitstelle gibt dem Mendener Anweisungen. Sobald die Kollegen einträfen, solle er raus gehen und „die Hände so halten, dass die Kollegen sie sehen können“. Der Anruf wird bis zum Eintreffen der Polizei abgespielt. Im Hintergrund sind bereits Martinshörner zu hören.

Nach einer Unterbrechung wird der Prozess am Mittag fortgesetzt.

