Hackerangriff: Mendener Rathaus nur eingeschränkt erreichbar

Menden. Hacker haben die Südwestfalen-IT angegriffen. Der EDV-Dienstleister ist weitgehend offline. Das hat auch Folgen für Menden.

Ein Hackerangriff hat offenbar die Südwestfalen-IT getroffen. Der Dienstleister ist für die elektronische Datenverarbeitung aller südwestfälischen Kommunen und Kreise zuständig. „Aktuell kommt es aufgrund einer Cyber-Attacke im kompletten Netz der SIT zu Störungen. Wir haben alle ausgehenden Verbindungen geblockt. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an dem Problem“, heißt es in einer Ansage der Telefonzentrale der SIT in Siegen. Wer die Homepage der Stadt Menden aufrufen möchte, bekommt derzeit nur eine Fehlermeldung angezeigt.

Mendener Rathaus weiter geöffnet – Mitarbeiter arbeiten aber nur eingeschränkt

„Das Rathaus ist weiterhin geöffnet“, sagt Jennifer Boeke von der städtischen Pressestelle. Auch telefonisch seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar. „Allerdings per Mail nicht“, sagt Jennifer Boeke. Außerdem komme es durch den Hackerangriff auch zu Problemen im Arbeitsablauf. So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros aktuell nicht wie gewohnt arbeiten, da ihnen das entsprechende Programm nicht zur Verfügung steht.

Da die Mehrheit der IT-Systeme vorsorglich abgestellt werden musste, können aktuell keine Termine mit den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werden. Alle Termine für den heutigen Tag fallen dementsprechend aus. „Wir versuchen natürlich alle Betroffenen zu kontaktieren“, sagt Jennifer Boeke. Im Zweifel lohne sich ein Anruf im Rathaus, bevor man sich auf den Weg in die Innenstadt mache.

Feuerwehr und Rettungsdienst uneingeschränkt erreichbar

Auch wenn die Stadtverwaltung durch den Hackerangriff teilweise eingeschränkt ist, weißt Jennifer Boeke darauf hin, dass Feuerwehr und auch Rettungsdienst wie immer uneingeschränkt erreichbar sind.

Die Stadt Menden hat vergleichsweise Glück. Das zeigt ein Blick auf andere betroffene Kommunen und Kreise. So ist beispielsweise die Stadtverwaltung in Olpe „bis auf Weiteres nicht erreichbar – weder telefonisch noch per E-Mail“, da auch die Telefonie übers Internet erfolgt.

Wann die Mendener Stadtverwaltung wieder wie gewohnt erreichbar ist, ist derzeit noch unklar.

