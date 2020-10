Behrendt sicher: Hier kommen die nötigen PS auf die Straße

Neben der Wirtschaftsförderung der Stadt soll auch der Initiativkreis Mendener Wirtschaft (IMW) bei der Hämmer-Vermarktung helfen – seinerseits in Kooperation mit dem Bundesverband.

Beide Unternehmensverbände stehen nicht in Konkurrenz, sondern begrüßen die Kooperation und sehen hier Mehrwerte, erklärt Tim Behrendt. Der IMW agiert lokal, der BVMW überregional – „eine tolle Ergänzung!“ Auch zwischen IMW und BVMW könnten gute Mehrwerte entstehen, die der Mendener Wirtschaft zugute kommen.

Die neue Kooperation sei ein Meilenstein: „Wir haben mit dem BVMW einen starken Partner an unserer Seite, dessen bundesweites Netzwerk einmalig ist und uns Zugang zu sehr vielen Unternehmen bietet. Wir haben die Zusage, dass sich der Bundesverband stärker in der Region engagieren will und sogar einen eigenen Netzwerkmanager in Menden installiert.“ Das zeige, dass der BVMW diese Zusammenarbeit ernst nimmt „und auch die nötigen PS auf die Straße bringen wird“.