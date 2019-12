Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Häufig geht es um alleinerziehende Mütter und deren Kinder

466 Familien in der Stadt mit rund 82.000 Euro unterstützt.. Der Verein Mendener in Not e.V. ist hervorgegangen aus der gleichnamigen, langjährigen Spendenaktion der Westfalenpost-Redaktion Menden.

2019 hat „Mendener in Not“Häufig handelte es sich bei den Bedürftigen um alleinerziehende Mütter und deren Kinder. Die Bedürftigkeit wird nach Vereinsangaben genau geprüft.

Ansprechpartnerin für Notfälle ist Maria-Cristina Gummert unter den Rufnummern 02373/390095 und 02373/928710.

Neben der Menden-Crowd-Seite der Stadtwerke gibt es auch die Möglichkeit, den Verein über die Kontonummern zu unterstützen. Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden: IBAN DE54 4455 1210 1800 0728 68, Märkische Bank: IBAN DE14 4506 0009 0108 8550 00, Mendener Bank: IBAN DE 42 4476 1312 0000 0060 60.