Halinger Dorfstraße: Zweiter Bauabschnitt nach Ostern?

Halingen Der erste Bauabschnitt der Halinger Dorfstraße in Menden ist abgeschlossen. Für die Fortsetzung fehlt noch grünes Licht der Politik.

Der erste Bauabschnitt der Halinger Dorfstraße im Mendener Ortsteil Halingen ist inzwischen fertiggestellt worden, in diesem Jahr soll nun der zweite Folgen. Die Stadtverwaltung wartet auf ein positives Votum der Politik.

Im Sommer 2019 war der Startschuss gefallen: Die marode Halinger Dorfstraße soll in drei Abschnitten saniert werden. Fertiggestellt wurde 2020 der erste Bauabschnitt von Hausnummer 123 bis zur Einmündung "Am Föhrling". In diesem Jahr soll der zweite Abschnitt von "Am Föhrling" bis zum "Wälkesbergweg" gebaut werden. "Die Planungen und das Leistungsverzeichnis sind fertiggestellt, die Ausschreibung ist auf Knopfdruck auf den Markt zu bringen", heißt es aus der Abteilung "Straßenbau und Verkehr" im Mendener Rathaus. Was noch fehlt, ist ein positives Votum der Politik.

Hoffnung auf grünes Licht für zweiten Bauabschnitt Ende Januar

Eigentlich sollte der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen im November vergangenen Jahres über den zweiten Bauabschnitt entscheiden. Wegen der Corona-Pandemie tagte das Gremium jedoch nicht. Jetzt hofft die Verwaltung auf grünes Licht im Januar durch den Mobilitätsausschuss (14. Januar) und den Ausschuss für Planen und Bauen (28. Januar). "Sollte dies der Fall sein, könnten die Bauarbeiten nach Ostern beginnen", so die Prognose aus dem Rathaus.

Die Baustrecke des zweiten Abschnitts beträgt etwa 575 Meter. Wie für den ersten Bauabschnitt werden 50 Prozent der Anliegerbeiträge vom Land NRW übernommen, heißt es in der Vorlage für die beiden Ausschüsse.

Details zur Planung für den zweiten Bauabschnitt

In der Vorlage für die beiden zuständigen Ausschüsse werden die Details der Maßnahme aufgeführt. So soll unter anderem die "überdimensionierte Einmündung der Rittershausstraße in die Halinger Dorfstraße" zurückgebaut werden. Das ermögliche beispielsweise dem Bus eine "flüssigere Anfahrt" der Haltestelle und erschwere zudem das zügige Einfahren aus der Rittershausstraße, was wiederum die Verkehrssicherheit erhöhe. Alle Bushaltestellen sollen barrierefrei werden - die Haltestellen Kirche und Wälkesbergweg wurden für ein Förderprogramm angemeldet, das eine 90-prozentige Förderung in Aussicht stellt.

Derzeit wird von einer Bauzeit von etwa 200 Arbeitstagen ausgegangen. Das Ende der Bauzeit soll mit dem 31. Dezember 2021 festgeschrieben werden, heißt es in der Ausschussvorlage. Da war allerdings noch von einem Beschluss im November 2020 augegangen worden. Auch für die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt muss die Halinger Dorfstraße wieder voll gesperrt werden. Geplant sind drei Arbeitsabschnitte.

Dritter Bauabschnitt soll unmittelbar folgen

Die Planungen für den dritten Abschnitt vom Wälkesbergweg bis zum Hof Ammelt soll der Politik nach den Sommerferien vorgestellt werden, damit eine Ausschreibung im Herbst erfolgen kann. Die Arbeiten sollen sich unmittelbar an den zweiten Bauabschnitt anschließen.

>>>>> Info: Neben dem ersten Bauabschnitt der Halinger Dorfstraße wurden im vergangenen Jahr in Halingen außerdem der Adresweg, Teile der Straßen "Am Fohrengraben" und der "Fette-Bruch-Straße" bis kurz vor Weihnachten fertiggestellt. <<<<

