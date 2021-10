Halinger Dorftheater: Großer Jubel beim ersten Wiedersehen

Pauline Risek, Roger Krowinus und Bastian Schuldt (hinten) bei den ersten Proben des Halinger Dorftheaters nach der Corona-Zwangspause in der Aula der alten Schule.

Halingen. Bei der ersten Probe des Halinger Dorftheaters knallten die Sektkorken. Das Stück „Das große Geheimnis“ wird im kommenden Jahr wieder aufgeführt.

Die Sektkorken knallten und es brach großer Jubel aus, beim ersten Wiedersehen des Halinger Dorftheaters. Für die Akteure stand nach der langen Zwangspause die erste Probe an. Dieser besondere Moment konnte bei der eingeschworenen Gemeinschaft nicht ohne ein gemeinsames Anstoßen begangen werden.

Theatergruppe wurde von Corona-Pandemie kalt erwischt

Zu sehr hatten sich die Mitglieder auf diesen Moment gefreut, dass es endlich wieder losgeht und alle ein Ziel vor Augen haben. Die Theatergruppe wurde im März des vergangenen Jahres von der Corona-Pandemie kalt erwischt. Die Vorstellungen liefen und die Besucher waren von den ersten drei Aufführungen begeistert. Das Stück „Das große Geheimnis“ von Bernd Gombold hatte mal wieder überzeugt und drei weitere Aufführungen sollten noch folgen. Dann aber mussten die noch ausstehenden Vorstellungen wegen der Corona-Krise kurzfristig abgesagt werden.

Vorverkauf Der Vorverkauf für die Aufführungen ist am 6. und 7. November 2021 von 10 bis 17 Uhr. Unter den Telefonnummern 02378/ 890227 und 02378/890228 können in der angegeben Zeit Karten bestellt werden.

„Für uns war schnell klar, dass wie die ausgefallenen Aufführungen nachholen werden“, sagt Bastian Schuldt. „Es hatte sich schnell rum gesprochen, dass unser Stück wieder gut angekommen ist und die Karteninhaber hatten sich schon auf die Vorstellungen gefreut“, berichtete Michael Henze, der gemeinsam mit Bastian Schuldt Regie führt. Nur, das die Pause so lange dauern wird, damit hat keiner der Beteiligten gerechnet. +++ Halinger Dorftheater lüftet das große Geheimnis +++

Halinger Dorftheater: Die ausgefallenen Vorführungen werden im März nachgeholt

Die ausgefallenen Vorführungen werden am 11., 12. und 13. März des kommenden Jahres auf der Wilhelmshöhe nachgeholt. Die verkauften Eintrittskarten behalten für diese Vorstellungen ihre Gültigkeit. Zusätzlich bietet die Theatergruppe zwei weitere Aufführungen an. Diese sind für den 18. und 19. März 2022 vorgesehen. Nach den aktuellen Corona-Schutzverordnungen, können pro Vorstellung rund 500 Besucher dabei sein.

Das Ensemble des Halinger Dorftheaters freut sich, dass es endlich wieder mit den Proben losgeht. Foto: Thomas Nitsche / WP

Schon seit fast 15 Jahren spielen die Halinger Bauernschwänke von Bernd Gombold. Michael Heinze weiß genau, dass die Stücke des Theaterschreibers beim Mendener Publikum gut angekommen. „Hier können wir Mendener Personen oder Inhalte schnell einbauen, und das gibt dem Stück noch mal einen besonderen Kick“, findet der Vorsitzende. Am Ende ist das Ziel der Akteure immer erreicht. „Wir wollen einfach, dass unsere Besucher Spaß haben und mit einem Lächeln nach Hause gehen“, fügt Bastian Schuldt hinzu. +++ Halinger Dorftheater startet mit viel Lokalkolorit +++

Halinger Dorftheater plant Probenwochenende in Eisborn

Seit vergangener Woche sind die Proben wieder angelaufen. „Ich denke, dass wir mit den Texten und dem Ablauf schnell wieder drin“, ist Michael Henze überzeugt. Gestartet wird mit dem ersten Akt. In den kommenden zwei Monaten sollen alle drei Akte durchgespielt werden. Im Januar geht es dann richtig los. Ein Teil der Kulisse wird in der Aula der alten Schule aufgestellt und dann werden alle drei Akte durchgeprobt. Anfang Februar werden die Akteure des Halinger Dorftheaters ein Probewochenende in Eisborn absolvieren.

Auch die Laien-Schauspieler Roger Krowinus und Pauline Riske freuen sich, dass die Proben wieder gestartet sind. „Es ist einfach wieder schön, hier zu sein und wir hoffen nur, dass es jetzt relativ normal weitergeht“, so die beiden Ensemble-Mitglieder.