Halinger Dorftheater: Karten gewinnen für Premierenabend

Menden. Im März feiert das Halinger Dorftheater mit seinem neuen Stück „Eine windige Geschichte“ Premiere. Wir verlosen fünf mal zwei Karten.

Auch das Halinger Dorftheater spürt derzeit – wie praktisch alle Veranstalter – Zurückhaltung beim Kauf von Eintrittskarten. Das neue Stück „Eine windige Geschichte“ feiert im März nächsten Jahres Premiere. „Wir sind ganz zufrieden, aber es läppert sich zusammen im Vergleich zu früheren Jahren“, sagt Michael Henze, 1. Vorsitzender des Halinger Dorftheaters. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, könnte hiermit Theater-Fans eine Freude machen.

+++ Halinger Dorftheater: Karten erstmals auch online +++

Da bis zu den Aufführungen noch ein bisschen Zeit vergeht, ist Michael Henze zuversichtlich, dass sich die Plätze nach und nach weiter füllen werden. Zudem sei auch der erstmals eingeführte Online-Verkauf der Karten sehr gut angelaufen.

Noch Eintrittskarten für alle Aufführungstermine erhältlich

Es gibt derzeit noch Eintrittskarten für alle Aufführungstermine (Freitag, 10. März; Samstag, 11. März; Sonntag, 12. März; Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März).

Die Westfalenpost verlost fünf mal zwei Karten für die Aufführung am 10. März. Das Gewinnspiel endet am kommenden Montag, 19. Dezember. Die Gewinner können ihre Karten entweder beim Termin der Kartenausgabe, der voraussichtlich am 12. Februar stattfindet, abholen oder sich direkt an der Abendkasse unter Vorlage ihres Ausweises melden.

Karten sind telefonisch und online erhältlich

Und wer nicht auf sein Losglück vertrauen möchte: Karten sind erhältlich unter 02378-890227 und 02378-890228 sowie online unter unter www.ticket-regional.de/halinger-dorftheater. Karten vor Ort kosten pro Stück 15 Euro, online gekaufte (die zugeschickt werden) kosten je 16,25 Euro. Wer Karten online kauft, bekommt das übliche Programmheft dann am Aufführungsabend vor Ort im Tausch für sein Ticket.

