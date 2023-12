Halinger Dorftheater sucht Fahrdienst für Senioren

Halingen Damit Senioren die Aufführungen des Halinger Dorftheaters auf der Wilhelmshöhe besuchen können, will das Theater einen Fahrdienst etabilieren.

Das Ensemble vom Halinger Dorftheater ist dabei, eine Lösung für Mendens Senioren in Sachen Mobilität zu finden. Ziel ist es, dass möglichst viele von ihnen die neuste Aufführung der Gruppe „Abends bei Jutta“ auf der Wilhelmshöhe zu besuchen können. Ein Fahrdienst soll Abhilfe schaffen. Doch dafür ist Hilfe von Außen nötig.

Ein Theaterbesuch der Halinger Schauspielgruppe lässt sich für viele Menschen leicht verwirklichen: Karte kaufen und zur Wilhelmshöhe fahren. Doch das ist längst nicht jedem möglich, wissen die Laienschauspieler vom Halinger Dorftheater. Gerade für Senioren, die Pflegeeinrichtungen leben, oder Menschen, deren Handicap ein selbstständiges Leben nicht zulässt, gibt es unüberwindbare Hürden. Denn als Gast im Publikum sitzen zu können, setzt Mobilität voraus. Genau das ist es, woran es den Pflegeheimbewohnern und den Menschen mit Beeinträchtigungen, mangelt.

Mobilität bei vielen älteren Menschen ein großes Problem

„Selber Autofahren oder den Linienbus nehmen, ist für diese Personengruppe nicht möglich, sie sind darauf angewiesen, dass jemand sie bringt, und wenn nötig, auch begleitet“, weiß Barbra Henze für Team des Dorftheaters. „Wir können mit unserem Ensemble leider nicht in den Einrichtungen auftreten, denn wir brauchen eine große Bühne und die Kulisse, damit unser Stück lebt. Aber wir möchten natürlich, dass möglichst viele Menschen dieser Zielgruppe in den Genuss unserer Vorstellung kommen“, so Henze, die während der letzten Saison noch selbst auf der Bühne stand.

Deshalb hat der Verein bereits im vergangenen Jahr die entsprechenden Einrichtungen kontaktiert und deren Bewohner zu einem kostenfreien Besuch einer Vorstellung eingeladen. Fünfzig Bewohner mit Betreuern nahmen an einer regulären Vorstellung teil. „Die Zuschauer waren ein so dankbares Publikum. Wir haben uns gefreut zu sehen, wie gut unser Stück bei ihnen ankam und wie sehr sie den Abend genossen haben“, erinnert sich die Akteurin. Henze und die Schauspielgruppe waren nachhaltig beeindruckt und gerührt von der Dankbarkeit der alten Menschen.

Dorftheater will Theaterabend ermöglichen, ist aber auf Hilfe angewiesen

Deshalb fassten sie den Entschluss, möglichst vielen Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen einen Besuch zur neuen Aufführung „Abends bei Jutta“ anzubieten. Die zusätzlichen Gäste in eine reguläre Vorstellung zu integrieren ist, stellt für die Verantwortlichen kein Problem dar. Der Saal der Wilhelmshöhe biete genügend Platz, um die Bestuhlung zu erweitern. Jedoch ist da etwas Entscheidendes, bei dem die Crew vom Halinger Dorftheater auf Unterstützung angewiesen - und das ist der Transport. „Es erklärt sich von selbst, dass wir nicht in der Lage sind, einen Fahrdienst für so viele Leute anzubieten. Dabei brauchen wir Hilfe“.

„Wir wissen, was Mendener leisten können, wenn es darum geht, sich für eine gute Sache einzusetzen, deshalb sind wir optimistisch, was unseren Aufruf angelangt. Barbara Henze

Der Kontakt zu den Pflegeheimen und Einrichtungen bestehe bereits, allerdings ist es für die Mitarbeitenden unmöglich einen Transport für alle interessierten Bewohner zu organisieren. Eine Art Shuttleservice auf die Beine zu stellen, der Altenheime und Wohneinrichtungen anfährt und die Menschen zur Wilhelmshöhe bringt, wäre die Lösung. „Am praktikabelsten wäre es, wenn sich ein oder mehrere Reiseunternehmen bereit erklären würden, uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Das wäre die einfachste Lösung“, so Barbara Henze. Deshalb richtet sich ihr Aufruf an alle Reise- und Taxiunternehmen, die bereit sind, diesen Fahrdienst zu übernehmen. „Wir wissen, was Mendener leisten können, wenn es darum geht, sich für eine gute Sache einzusetzen, deshalb sind wir optimistisch, was unseren Aufruf angelangt.“ Wenn sich genügend Fahrdienste finden, kann das der Anfang einer wunderbaren Geschichte werden, die nicht auf den Brettern der Bühne, sondern im Zuschauerraum stattfindet.

