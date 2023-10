Halloween: Das sind die besten Partys in Menden und Umgebung

Menden. Bock auf Party an Halloween? Was geht ab in Menden, Hemer, Iserlohn und Umgebung? Wo gibt es gute Musik? Verkleidung? Grusel-Deko? Ein Überblick.

Halloween steht vor der Tür und viele Partyfreudige fragen sich: Was kann ich in meiner Nähe an Halloween unternehmen? Welche Partys gibt es für Erwachsene? Wir haben kuratierte Tipps zusammengestellt.

Menden – Woanders: „Wir feiern die Nacht der Nächte im Keller! Gruselig, gemütlich und tolle Musik“, das versprechen die Betreiber des Woanders in Menden. Bereits am Samstag, 28. Oktober, steigt dort ab 22 Uhr eine Halloween-Party. „Wir freuen uns über jedes Kostüm, denn das schaurigste Kostüm gewinnt einen Salsa Verzehrgutschein in Höhe von 20 Euro“, heißt es in der Ankündigung. Schaurige Dekoration und ein DJ sollen für die passende Stimmung bis in die Morgenstunden sorgen. Wo? Woanders, Marktstraße 1 in Menden. Der Eintritt in den Keller kostet an diesem Abend 3 Euro, plus fünf Euro Mindestverzehr.

Menden – Mehrzweckhalle: Die 1. Mannschaft der Damen des TV Westfalia Halingen lädt ein zur Halloween-Party am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr. In den Versammlungsraum der Mehrzweckhalle Halingen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, versprechen die Damen. Es soll eine schaurige Verlosung mit „grandiosen Preisen“ geben.

Menden – Scaramouche: Das Scaramouche zeigt passend zu Halloween am Dienstag, 31. Oktober, sein Stück„Der Teufel lädt ein – Back 2 hell“ – los geht es um 18.30 Uhr. Die letzte Aufführung des Stücks ist verbunden mit einer Halloweenparty. Das heißt an Halloween erst gruseln und danach Party mit Livemusik mit der Band „Schmerzfrei rockt“. Kostümierte Gäste erhalten ein Getränk kostenfrei an der Theke. Eintritt für Stück und Party samt Livemusik: 25 Euro. Tickets gibt es online unter katastrophenkultur.de/programm.

Hemer – Altes Casino: Im Alten Casino am Sauerlandpark Hemer, Platanenallee 16, steigt am Dienstag, 31. Oktober, eine Halloween-Party mit DJ Stephan unter dem Motto „Halloween: Stay Wild Vol. 3 – Die Party“. Es wird zu Sounds der Genres Rock, Metal, Alternative und 80er gefeiert. „In gruseliger Atmosphäre servieren Kreaturen der Nacht blutige Drinks, unheimliche Walking Acts lassen die Gäste erschauern und das beste Kostüm wird prämiert“, versprechen die Veranstalter. „Freut Euch auf die wilde Giftbowle, Grusel-Shots, Vampircocktails, eklige Gimmicks und gruselige Details mit dem Best-Of der Stay Wild- Partysounds.“ Ab 20 Uhr geht es los. Tickets gibt es für 12 Euro pro Person zzgl. Gebühr online unter reservix.de.

Iserlohn – La Siesta: Die Fiesta Event Factory lädt ein zu einer schaurigen Halloween-Party im La Siesta in Iserlohn – mit passender Dekoration und vielen Specials. Wann? Am Dienstag, 31. Oktober, ab 21 Uhr. Einlass ab 18 Jahre. Wo? La Siesta, Kurt-Schumacher-Ring 1-3. Tickets im VVK 5 Euro und an der Abendkasse für 10 Euro. Zu kaufen gibt es die Tickets bei unter anderem online bei Eventim.

Unna – Lindenbrauerei: Eine Halloween-Party mit der Partyband „GrooveJet“ und einem DJ findet statt am Dienstag, 31. Oktober, in der Lindenbrauerei, Rio-Reiser-Weg 1 in Unna. Im Schalander wird es schaurig, düster und gruselig! Ab 19 Uhr öffnen die Veranstalter die Tore zur „finstersten Party Unnas“ und tanzen mit euch bis in den frühen Morgen. Ab 20 Uhr spielt die Partyband “GrooveJet” aus Unna. Ab 22 Uhr wird Sam Boca aka Andy Müller einen Mix aus den Hits der 90er und 2000er, sowie den aktuellen Charts präsentieren. Konzert und Party kosten 12 Euro Eintritt, nur die Party 7 Euro. Karten gibt es unter anderem online unter https://lindenbrauerei.ticket.io/j4cup63g/

Schwerte – Freischütz: Auf zur Halloween-Party am Freischütz, Hörder Straße 131 in Schwerte. Am Dienstag, 31. Oktober, tanzen alle Gespenster, Vampire, Zombies und Untoten gemeinsam am Freischütz durch die Nacht. Auf drei verschiedenen Floors könnt ihr zu Charts und Party-Klassikern, House und Disco-Klassikern aber auch zu Oldies & Discofox abfeiern. Gruselige Verkleidungen werden gerne gesehen. Einlass ab 18 Jahr und 20 Uhr. Eintritt? 15 Euro VVK und 20 Euro AK. Tickets gibt es online unter https://freischuetz-schwerte.de/termine

Lüdenscheid – Saitensprung MK: Eine „Halloween Original Party“ unter dem Motto „Stranger Drinks“ bietet das Saitensprung MK in Lüdenscheid am Dienstag, 31. Oktober, ab 22 Uhr an. Versprochen wird gruselige Deko, eine düstere Atmosphäre, viel Musik und „Kreaturen der Nacht“. Verkleidung ist erwünscht, aber keine Pflicht. Außerdem ist das Saitensprung an diesem Abend Teil der Thekentour durch Lüdenscheid.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

