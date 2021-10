Horrorhaus im Treffpunkt Platte Heide: Das Team der Kinder- und Jugendförderung verwandelt den Kinder- und Jugendtreff in ein Horrorhaus. Los geht es am 28. Oktober 2021.

Grusel Halloween in Menden: Horrorhaus öffnet seine Türen

Platte Heide. Im Kinder- und Jugendtreff Platte Heide entsteht eine Grusel-Raumtour mit Gänsehautfaktor. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Ein schriller Schrei, aufgerissene Augen, Gänsehaut am ganzen Körper: Wenn es nach Angelina Jelen von der Kinder- und Jugendförderung geht, wird es im Treff Platte Heide bald ziemlich gruselig. An zwei Tagen verwandelt sich der Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in ein Horrorhaus. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Halloween steht vor der Tür – und normalerweise heißt das für das Team der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Menden: Gruselige Partys und ein Ausflug zum Halloween Horror Special in den Moviepark. Doch Corona machte den Plänen bereits im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wäre so ein Ausflug zwar möglich, aber nur unter bestimmten Auflagen. Deshalb hat sich das Team eine coronakonforme Alternative einfallen lassen: Ein Horrorhaus. „Es gibt verschiedene Räume und unterschiedliche Themen. Von Horror-Zirkus bis zum Horror-Krankenhaus ist alles dabei. Das geht einmal durch das ganze Haus“, verrät Angelina Jelen und betont: „Da muss man schon starke Nerven haben!“ Wetterfeste Kleidung ist erwünscht, der Rundgang beginnt bereits vor der Tür.

Start am 28. Oktober für Jugendliche

Los geht es am Donnerstag, 28. Oktober, für die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen. Zwischen 16 und 20 Uhr können sie das Haus durchlaufen. Am Folgetag sind die Älteren dran: Für die 16- bis 21 Jährigen wird es noch einmal heftiger. Hier wollen die Veranstalter noch eine ordentliche Schippe Horror drauflegen. Die 16- bis 21-Jährigen können zwischen 18 und 22 Uhr das Angebot wahrnehmen. Ein Rundgang dauert in etwa 30 Minuten, schätzt Angelina Jelen.

Mix aus Horrorhaus und Escaperoom

Damit der Horror garantiert ist, sind sechs hauptamtliche und mehrere nebenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen involviert. In der Aktion steckt viel Herzblut – das wird nicht zuletzt an dem Promo-Bild deutlich, für das sich die Teammitglieder schon einmal entsprechend gestylt haben. Und auch die Besucher können sich in Schale werfen, wenn sie möchten. „Da spricht nichts gegen“, sagt Jelen.

Das Ganze soll ein Mix aus Horrorhaus und Escaperoom werden, wobei der Schwerpunkt beim Horrorhaus liegt. Einige Horrorutensilien haben die Teams online gekauft, aber auch „ganz normale Alltagsgegenstände“ kommen zum Einsatz. Die Geschichte sei angelehnt an die Horrornächte im beliebten Movie Park.

Eine halbe Stunde Zeit, um aus dem Haus zu entkommen

Damit die Gruppen genügend Zeit im Horrorhaus zur Verfügung haben, vergibt das Team der Kinder- und Jugendförderung halbstündige Zeitschienen für je fünf Besucher und Besucherinnen. Anmelden können sich Gruppen und Einzelpersonen.

Wer es aus dem Horrorhaus schafft, so Angelina Jelen, den erwarten eine kleine Aufmerksamkeit des Teams zum Mitnehmen und einige Snacks. Und auch Fotos können gemacht werden.

So meldet man sich an

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich und per Mail möglich. Interessierte melden sich unter jmndn-anmeldung@menden.de. Interessierte bekommen dann eine Zeit zugewiesen und genaue Informationen zum Ablauf zugeschickt. Für Besucher gilt aktuell die Maskenpflicht. Sollte sich das ändern, wird das Team vor Ort darauf hinweisen.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden