Haltezonen für Elterntaxis an zwei Mendener Grundschulen

Menden An zwei Mendener Grundschulen hat die Stadt Bring- und Holzonen für sogenannte Elterntaxis eingerichtet. Sie sollen Verkehrschaos verhindern.

An zwei Mendener Grundschulen sind jetzt Haltezonen für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, eingerichtet worden. Die Stadt Menden hat bereits Schilder, die auf diese Bereiche hinweisen, aufgestellt. Ziel ist es, Verkehrsströme zu lenken und somit das Verkehrschaos in den Hol- und Bringzonen der Schulen zu entzerren.

Schilder tragen Aufschrift: „Haltezone für Eltern - Ab hier schaffen wir es alleine“

gibt es nun unweit der Nikolaus-Groß-Schule an der Schützenhalle in Bösperde, an der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide am Standort Malvenweg ist auf einem Parkstreifen am Margueritenweg eine entsprechende Zone geschaffen worden. Blau-weiße Schilder mit der Aufschrift „Haltezone für Eltern - Ab hier schaffen wir es alleine!“ zeigen dort ab sofort an, wo Eltern ihre Kinder zur Schule bringen und später wieder abholen können.

Auf diese Weise, heißt es vonseiten der Stadt, sollen weniger Fahrzeuge direkt vor die jeweilige Schule fahren und die Verkehrssituation zu Schulbeginn und -schluss werde entzerrt. Gleichzeitig müssten die Kinder nur wenige Meter von den Hol- und Bringzonen bis zum Schulgebäude zu Fuß gehen.

Eltern-Haltezonen an Mendener Grundschulen, hier: Nikolaus-Groß-Schule Bösperde Foto: Vanessa Wittenburg / Stadt Menden

Manuela Schmidt, Abteilungsleiterin Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, appelliert: „Nutzen Sie die Zonen! Jedes Auto, das nicht bis direkt vor die Schule fährt, trägt zu einem höheren Maß an Sicherheit bei.“

