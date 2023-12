Handarbeitsgruppe der Behindertenhilfe fördert Talente

Menden Zum gemeinsamen Handarbeiten trifft sich die Gruppe der Behindertenhilfe Menden Club 78 seit neun Jahren. Mit dabei ist auch ein Mann.

Zu Beginn herrscht ein munteres Geplapper, Getränke stehen auf dem Tisch und es werden Späße gemacht, doch dann wird es plötzlich still, alle konzentrieren sich und sind behände bei ihrer Arbeit. Jeden Donnerstag seit inzwischen neun Jahren ist das so - dann trifft sich die Handarbeitsgruppe der Behindertenhilfe Menden Club 78.

Patricia Levermann, Leiterin der Begegnungsstätte, liebt diese Treffen ebenso wie ihre Gäste es tun. Der Spaß, den sie dabei haben, steht allen ins Gesicht geschrieben, so auch Helga Nickel. Die 72-Jährige ist seit einem Jahr mit von der Partie. „Ich handarbeite gerne und bin gerne hier, weil ich so liebe Leute treffe“, betont sie und strahlt in die Runde. Helga Nickel lebte lange bei ihren Eltern. Als sie als längst erwachsene Frau alleine ihre erste Wohnung bezog, stellte sich bald heraus, dass das Alleinsein und das alleine Leben nicht gut für sie sind. Deshalb war die Wohnform der Behindertenhilfe am „Alten Amt“ für sie die perfekte Lösung.

BVB-Fan knüpft Tischläufer auch in blau-weiß

Seit 16 Jahren lebt die Mendenerin selbstbestimmt in diesem Wohnbereich und findet Unterstützung, wo sie nötig ist. Da Helga Nickel ein sehr kommunikativer und geselliger Mensch ist und dazu noch Spaß daran hat, ihren Freunden Geschenke selber zu machen, oder ihr Zuhause mit eigenen Kreationen zu verschönern, zählt Nickel zu den treuen Mitgliedern der Gruppe. Gerade knüpft sie an einem Tischläufer in blau-weiß. „Das sind nicht meine Farben, ich liebe Schwarz-Gelb, aber das mache ich für einen Freund im Wohnheim“, sagt der BVB-Fan.

Nur ein paar Plätze weiter sitzt Inge Körner. Mit ihren 81 Jahren wird sie als „Supertalent“ der Handarbeitsgruppe bezeichnet, denn es gibt kaum etwas, was Inge nicht kann, selbst die schwierigsten Häkelarbeiten gelingen ihr und unzählige Decken und Kissenbezüge wurden von ihr bereits liebevoll bestickt.

Expertinnen unterstützen die Kreativen

Sabine Engel indes ist ratlos. Eigentlich wollte sie einen Pullover stricken, doch jetzt ist die Wolle viel zu dick dafür. Für solche oder andere Probleme, die beim Handarbeiten auftreten können, gibt es Monika Heigl und Eva Diepes. „Die beiden sind das Herz unserer Gruppe“, sagt Levermann. Lachend erzählt die Leiterin, dass ihren eigenen Fähigkeiten beim Handarbeiten relativ enge Grenzen gesetzt sind. Heigl und Diepes sind immer dabei, sie waren es auch, die vor mehr als neun Jahren die Gruppe ins Leben gerufen haben. „Sticken, Stricken, Häkeln, das waren schon immer unsere Hobbys“, so die beiden Expertinnen.

Wir sind so dankbar, dass uns Barbara Hamer-Linnhoff immer wieder kostenlos mit Nachschub versorgt. Monika Heigl

Damals übten sie diese noch im „Casa Bella“, dem ehemaligen Frauencafé vom SKFM, aus. Als diese Einrichtung geschlossen wurde, fassten die beiden Frauen den Entschluss, eine neue Gruppe aus Menschen mit und ohne Behinderung zu gründen. „Wir haben die inklusive Form gewählt, weil es für uns eine Bereicherung ist“, betont Diepes. Mit ihren eigenen Fertigkeiten, die ein breites Spektrum umfassen, stehen die erfahrenen Handarbeiterinnen der Gruppe im wahrsten Sinne mit Rat und Tat zur Seite. Sie geben Anregungen, helfen, wenn jemand nicht weiter weiß und sorgen dafür, dass immer genug Material, wie Wolle, vorhanden ist. „Wir sind so dankbar, dass uns Barbara Hamer-Linnhoff immer wieder kostenlos mit Nachschub versorgt“, sagt Monika Heigl.

Quotenmann genießt die Rolle als Hahn im Korb

Währenddessen öffnet sich erneut die Tür zur Begegnungsstätte und ein Teilnehmer kommt mit Verspätung an. „Das ist unser Quotenmann Marko“, lachen die Damen der Gruppe. Marko Jensen ist zurzeit noch der einzige Mann in der Gruppe, genießt es aber, der Hahn im Korb zu sein und macht sich direkt an seine Handarbeit. Patricia Levermann freut sich zu sehen, wie sehr alle bei der Sache sind. „Fingerfertigkeit, Konzentration und auch die Kreativität werden auf diese Art extrem gefördert und das hilft unseren Mitgliedern sehr.“ Sie fügt an, wie dankbar sie Monika Heigl und Eva Diepes ist, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit die Gruppe dabei unterstützten. Heigl und Diepes erklären, dass sie noch Ressourcen für mehr handarbeitsfreudige Menschen haben. „Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ob mit oder Handicap, hier sind alle herzlich willkommen, wir freuen uns über alle, die mit uns handarbeiten wollen“.

