Hans Stromenger: Den Mendenern das ZDF eingebaut

Klartext ist die Muttersprache von Hans Stromenger. Als der bald 76-jährige Mendener Elektromeister in seinem Wohnzimmer seinen Goldenen Meisterbrief in Händen hält, fragt ihn die WP nach dem Unterschied zwischen damals und heute. Da sagt er: „Wir haben früher nur Strippen gezogen, aber wir haben uns mehr quälen müssen.“ Damit ist wohl ziemlich genau der Wandel zusammengefasst, dem das Elektrohandwerk in Zeiten unterliegt, in denen Kabel, Röhren, Glühbirnen längst abgelöst sind von elektronisch steuerbaren Dioden – und in denen die Entwicklung immer weiter geht.

Doppelte Lehre

Doch wenn einer 50 Jahre Handwerksmeister ist, dann darf der Blick auch zurückgehen in Zeiten, die heute viel gemütlicher wirken, als sie es vermutlich waren. Immerhin: Auch Stromenger muss noch lachen, wenn er aus seiner Ausbildung berichtet: „Mit 20 war ich Elektroinstallateur, mit 22 dann auch Radio- und Fernsehtechniker. Und als ich da noch in der Lehre war, haben wir den Mendenern überall das ZDF montiert.“

Heintje zum Singen gebracht

Fernseher, das waren Mitte der 1960er Jahre noch keine schicken Flachbildschirme, sondern wuchtige Holzmöbel. In SW statt in HD strahlten strahlten sie genau einen Sender aus: das (Aller-)Erste. „Als dann die Tuner für das zweite Programm auf den Markt kamen, mussten wir den Leuten dafür die Kisten an der Seite aufbohren, damit man vom Einbau nichts mehr sah.“ Auch Musiktruhen in der Größe von Couchmöbeln galt es aufzubauen und anzuschließen, damit die Mendener ihren Heintje-Platten lauschen und Freddy Quinns Gitarre aufs weite Meer folgen konnten.

Am Tag ein Kilometer Leitung

Und doch war das Strippenziehen auch Schwerstmaloche, wie Stromenger berichtet: „Wir haben damals viel für die GBS gemacht, die in den Liethen und auf der Platte Heide baute. Da hatten wir einen Gesellen, der zog am Tag ungelogen bis zu tausend Meter Leitung durch die Räume. Da wurden die Haus-Installationen durch die Kellerschächte noch im Akkord gemacht.“

„Wir“, damit meint Stromenger das Familienunternehmen Sögtrop-Stromenger, das 1929 an der Unnaer Straße von seinem Vater Hans-Gustav mitgegründet wurde und hier bis heute besteht. Am 1. Januar 1972 übernahm Hans-Eduard, wie Stromenger mit vollständigem Vornamen heißt, das väterliche Business, damals noch ein Elektroinstallationsbetrieb mit Ladengeschäft. Knappe drei Jahre war er da Elektroinstallateurmeister, nach verkürzter Lehre, weil er zuvor auf dem Walram-Gymnasium das Einjährige geschafft hatte, das heute Mittlere Reife heißt.

Braune und Weiße Ware

Braune und Weiße Ware, also TV und Radios sowie Waschmaschinen oder Trockner, zählten an der Unnaer Straße ebenso zum Sortiment wie Leuchten aller Art, natürlich alles nach damaligem Geschmack. „Da gab es diese Küchenlampen mit Zug und Leuchten mit Riesen-Kronen“, schmunzelt Stromenger. „Unser ganzer Laden hing voll davon.“ Bis zu zwölf Menschen lebten damals vom Betrieb, „und wir hatten immer zwei bis drei Auszubildende“.

Irgendwann half er dann mal den Mendener Karnevalisten mit Strom fürs damals noch ganz neue Festzelt aus der Patsche: „Manfred Görtz hat mich damals gefragt, und bei diesem Service ist es bis heute geblieben.“ Eine Aufgabe, die ihm den Rang eines Senators der Karnevalsgesellschaft „Kornblumenblau“ einbrachte. Die Senatoren wählten ihn prompt zum Präsidenten, ein weiteres Ehrenamt, das er bis vor wenigen Jahre mit großer Begeisterung ausübte.

Der Karneval sorgte auch dafür, dass er an den tollen Tagen bis heute als Chorsänger vor mehr als 1000 jungen Leuten im Zelt „Mein Schatz kommt nur aus Menden“ singt. Wobei: Sein Schatz Jutta stammt aus Paderborn. Für sie hat er mehr Zeit, seit er das Geschäft an der Unnaer Straße 2012 an seinen Sohn Jens weitergab. Genau nach 40 Jahren.