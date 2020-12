Gastronomie Haus Oberkampf in Menden: Deutsche Küche für daheim

Menden. Das Mendener Restaurant Haus Oberkampf bietet nun auch einen Abholdienst an. Zu Weihnachten gibt es einen ganz besonderen Service.

Auch das Haus Oberkampf hat aufgrund des zweiten Corona-Lockdowns nach einer Alternative gesucht. Mit ihrem Abholservice sind Judith und Daniel Oberkampf erfolgreicher, als sie zunächst gedacht hätten. Angeknüpft an den bisherigen Zuspruch der Hönnestädter bieten sie nun sogar ein ganzes Weihnachtsmenü an – natürlich nach traditionell deutscher Küche.

Abholservice läuft viel besser als gedacht – und Vegetarisches ist auch dabei

So sieht die Außer-Haus-Karte des Hauses Oberkampf aus. Foto: Haus Oberkampf

„Wir hätten nicht gedacht, dass das so gut angenommen wird“, sagt Judith Oberkampf rückblickend. Rund eine Woche nach dem zweiten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie haben sie mit ihrem neuen Service begonnen. Kunden können telefonisch Speisen bestellen und diese dann im Restaurant abholen . „Jeder bekommt eine Abholzeit , damit es nicht zu einem Stau kommt“, erklärt Daniel Oberkampf das Konzept, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Einen Lieferdienst bietet das traditionell deutsche Restaurant nicht an. Auch die Speisekarte gibt es derzeit für die Gäste nur in einer etwas abgespeckten Version. Dennoch achtet das Ehepaar darauf, dass es viel Abwechslung gibt. „Ein vegetarisches Gericht ist auch immer dabei“, betont Judith Oberkampf.

Im Lockdown kommen neben den Stammgästen auch viele neue

Bisher seien nicht nur viele Stammkunden unter den Gästen, sondern auch zahlreiche neue Kunden. Das Ehepaar Oberkampf freue sich vor allem über den großen Zuspruch der Gäste . Und ein ganz besonderer Aspekt bringt nicht nur die Augen des Gastronomen, sondern auch die der Kinder zum Strahlen : das eigene kleine Weihnachtsdorf. Hinter der großen Fensterscheibe des Restaurants hat der Wirt eine Holzeisenbahn aufgebaut. „Die ist schon 38 Jahre alt“, sagt er. Zudem ist alles rundherum weihnachtlich geschmückt. „Wenn wir den Kindern so eine Freude machen können, da geht einfach mein Herz auf.“ Immer wieder, berichtet Oberkampf, kämen Familien mit Kindern am Restaurant vorbei und bleiben vor dem kleinen Weihnachtsdorf stehen.

Drei-Gänge-Weihnachtsmenu mit drei Gerichten zur Auswahl

Beim Weihnachtsmenu drei Varianten zur Auswahl Die drei verschiedenen Weihnachtsmenüs stehen zur Wahl. 1. Klassisch ; Rinderkraftbrühe als Vorspeise, Rinderroulade mit Spätzle und Rotkohl als Hauptgang und ein Bratapfeldessert. 2. Wild unterscheidet sich lediglich im Hauptgang. Statt der Rouladen gibt es Hirschragout mit Spätzle und Rosenkohl. 3. Das vegetarische Weihnachtsmenü besteht aus einer Maronencremesuppe, einem vegetarischen Nussbraten mit Spätzle und Rotkohl sowie Gemüse und ebenfalls einem Bratapfel-Dessert.

In Anbetracht des nahenden Festes hat sich der Gastwirt etwas Besonderes einfallen lassen: ein Weihnachtsmenü zum Abholen. Drei verschiedene Gerichte stehen dabei zur Auswahl, unter anderem ein vegetarisches. Sie bestehen aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert . Die Drei-Gänge-Menüs können bis zum 15. Dezember telefonisch vorbestellt und dann nach Absprache entweder am 24. oder am 25. Dezember vor Ort abgeholt werden. Der Preis variiert dabei je nach Menü zwischen 26,50 Euro und 28 Euro.

Dank Vakuumierung alles fix und fertig für die Tafel zuhause

„Wir vakuumieren die Speisen ein“, erklärt Judith Oberkampf. Alles wird nach Zubereitung sorgfältig eingeschweißt, so dass man es zuhause lediglich noch warm machen muss. Es sei ein Service für diejenigen, die „keine Lust haben zu kochen“. Aber auch für die Menschen, die beispielsweise alleine sind und dennoch nicht auf ein leckeres Weihnachtsmahl zum Fest verzichten möchten.