Hausgeburten in Menden: Drei „richtige Mendener“ geboren

Nach neun Jahren Probezeit ließen sich Ina und Stefanie Rohmann, geborene Rothenspieler, am 17. Juni 2023 in Menden standesamtlich trauen.

Menden Die Stadt freut sich 2023 über die Geburten von einem Mädchen und zwei Jungen in Menden. Auch die Ehe für alle spielt 2023 eine Rolle.

2022 wurde nur ein Kind in Menden geboren: Theo Hubertus Kalina kam Zuhause zur Welt und ist wie berichtet ein kleiner, niedlicher Sturkopf, der mittlerweile schon ein Jahr alt ist. Seit seiner Geburt hat sich in der Hönnestadt einiges getan: Hausgeburten scheinen in Menden wieder populärer geworden zu sein.

2023 konnten gleich drei Kinder das Licht der Welt bei einer Hausgeburt erblicken. „Im zurückliegenden Jahr konnte das Standesamt die Hausgeburten von einem Mädchen und zwei Jungen beurkunden“, teilt die Stadt Menden auf WP-Nachfrage mit. Außerdem gab es eine Nachbeurkundung eines im Ausland geborenen Kindes.

34 der Paare kamen extra von außerhalb, um sich in der Hönnestadt trauen zu lassen. Stadt Menden

Zwei gleichgeschlechtliche Ehen in 2023 geschlossen

Geheiratet wurde in Menden ebenfalls, was das Zeug hält. 181 Paare gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort. Darunter waren auch zwei gleichgeschlechtliche Paare. „34 der Paare kamen extra von außerhalb, um sich in der Hönnestadt trauen zu lassen“, so das Mendener Standesamt.

Und dennoch ist die Zahl insgesamt geringer, als in den Vorjahren 2022 (227) und 2021 (240). „Heiratsstärkste Eheschließungsmonate im Jahr 2023 waren der Juli mit 28 Eheschließungen und der Juni mit 27 Eheschließungen.“

Heiratsstärkste Eheschließungsmonate im Jahr 2023 waren der Juli mit 28 Eheschließungen und der Juni mit 27 Eheschließungen. Standesamt Menden

Mehr als die Hälfte der Hochzeiten (102) haben laut Standesamt zwischen Freitagnachmittag und Sonntag, sprich am Wochenende, stattgefunden. Am beliebtesten war der Samstag, mit 83 Trauungen. Die hohe Zahl der Wochenendtrauungen erkläre sich laut der Stadt Menden unter anderem damit, dass das Standesamt Menden eines der wenigen im Umkreis war, das Brautpaaren „die Möglichkeit eröffnete, an 50 der 52 Wochenenden im Jahr 2023 den Bund der Ehe einzugehen“.

Mendener Paare entscheiden sich oftmals für den Nachnamen des Mannes

Die Mehrheit der Paare (81 Prozent) entschied sich 2023 dazu, einen gemeinsamen Ehenamen zu tragen. Nur in zehn Prozent dieser Fälle fiel dabei die Wahl auf den Namen der Ehefrau, sieben Prozent der Paare entschieden sich für einen zusammengesetzten Namen. 34 Paare konnten oder wollten sich bei der Wahl des Ehenamens nicht einig werden. Sie führen weiterhin getrennte Nachnamen.

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Nur Augen füreinander haben Mareike und Claus Koll, geborener Hans. Am 4. November gaben sie ich im alten Ratsaal das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Die dreijährige Lara freute sich über die standesamtliche Vermählung von Rene und Anne Greff, geborene Kretschmer, am 4. November im Hochzeitshäuschen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Zusammen das Leben genießen möchten Martin Meier und Elke Hempelmann. Siue gaben sich am 27. Oktober im Hochzeitshäuschen das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Im alten Ratsaal gaben sich Serkan und Merve Topal, geborene Sacu, am 23. Oktober das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare In eine gemeinsame Zukunft starten Sebastian und Hannah Rennebaum , geborene Buchholz. Am 21. Oktober sagten sie im Gut Rödinghausen Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander verheiratet sind Anna-Lena und Daniel Barfels, geborener Wiegand. Sie tauschten am 21. Oktober die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Gemeinsam ihr Glück genießen möchten Steffen und Sarah Schälte, geborene Lehecka. Am 21. Oktober ließen sie sich standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Lisa Ilchmann heißt jetzt Brylka. Sie gab ihrem Dennis am 14. Oktober im alten Ratsaal das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Der eineinhalbjährige Leon freute sich über die Trauung von Rene und Kristin Weißbach am 14. Oktober im alten Ratsaal. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Den Bund fürs Leben schlossen Tobias und Annika Schmale, geborene Malinsky. Am 13. Oktober feiern sie immer ihren standesamtlichen Hochzeitstag. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Gemeinsam starten Marius und Silvia Biskup, geborene Lappe, durch. Seit dem 10. Oktober sind sie miteinander verheiratet. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Das Leben miteinander teilen möchten Agnes und Enrico Smelich, geborener Friedrich. Am 7. Oktober traten sie vor die Mendener Standesbeamtin. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen möchten Marc und Hannah Coprian, geborene Dawson. Sie sagten am 30. September Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare In eine gemeinsame Zukunft starten Andre und Stefanie Schölzel, geborene Grothaus. Am 29. September ließen sie sich standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander durch das weitere Leben gehen möchten Andre und Sarah Mol, geborene Schweitzer. Am 16. September sagten sie Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Seit einem Jahr sind sie zusammen, jetzt sind sie ein Ehepaar. Rene und Katharina Bieling traten am 16. September vor die Mendener Standesbeamtin. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Hanna König heißt jetzt Schmidt. Sie gab ihrem Marc am 15. September im alten Ratsaal das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander verheiratet sind Peter und Stefanie Zimmermann. Am 9. September tauschten sie in alten Ratsaal die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Im September haben sie sich kennengelernt. Jetzt wählten Benjamin und Jennifer Kosel, geborene Kersting , den 9. September zu ihrem Hochzeitstag. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Doppelten Grund zum Feiern hatte Niklas Beckmann am 4. September. An seinem 30. Geburtstag gab er seiner Ann-Cathrin, geborene Paul, das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Vor acht Jahren haben sie sich kennengelernt, jetzt sind sie ein Ehepaar. Carsten und Vanessa Grodzki ließen sich am 2. September standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Brautpaar Jürgen Kleinmann und Annika Küstner, haben am 26. August in Menden geheiratet. Foto: Susanne Springer

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Sara Acar, geb. Sahin, und ihr Ehemann Halit Acar, gaben sich am 25. August das Ja-Wort Foto: Susanne Springer

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen möchten Max und Julia Wergen, geborene Paul Sie sagten am 19. August Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare In eine gemeinsame Zukunft starten Eric und Katharina Dohmen, geborene Gonsior. Am 19. August tauschten sie im alten Ratsaal die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Gemeinsam durch das weitere Leben gehen möchten Annika und Julian Lehmann, geborener Wonsik. Sie sagten am 12. August im Gut Rödinghausen Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Das Glück zusammen genießen möchten Henry Sosnitzki und Tatjana Berg-Sosnitzki. Am 12. August traten sie vor die Mendener Standesbeamtin. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander durch das weitere Leben gehen möchten Andre Köhler und Vanessa Fellmer. Am 9. September gaben sie sich das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Gemeinsam durch das weitere Leben gehen möchten Annika und Julian Lehmann, geborener Wonsik. Sie sagten am 12. August im Gut Rödinghausen Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Die Zahl 12 ist ihre Glückszahl, das rosa Fachwerkhaus ihr Wunschort. Im Gut Rödinghausen ließen sich Jannik und Eva Becker, geborene Ludwig, am 12. August standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare In eine gemeinsame Zukunft starten Tobias und Lina Rennebaum, geborene Wechselberger. Seit dem 11. August sind sie ein Ehepaar. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Im alten Ratsaal tauschten Cinzia und Marcel Fonso, geborener Knoche, am 11. August die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander verheiratet sind Michael Rausch und Rita Gietz. Sie tauschten am 29. Juli im alten Ratsaal die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Ihren Lebensweg gemeinsam gehen möchten Lukas und Deborah Rosenbaum, geborene Eisenberg. Am 29. Juli sagten sie im alten Ratsaal Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Vor einem Jahr machte Andre Blümel seiner Bianca den Antrag. Jetzt sind Andre und Bianca Blümel, geborene Bitter, ein Ehepaar. Ihr Hochzeitstag ist der 28. Juli. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen möchten Julian und Pauline Clara Schutzeichel, geborene Schwoch. Sie sagten am 22. Juli 2023 Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare An ihrem achten Jahrestag, dem 22. Juli 2023, ließen sich Thomas und Kristina Schäfer, geborene Grothe standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Vor 10 Jahren haben sie sich im Kloster Meschede kennengelernt. Jetzt wählten Ralf Kock und Cornelia Hoffmann-Lemmerz den 22. Juli 2023 zu ihrem Hochzeitstag. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Im alten Ratsaal tauschten Germann und Antonia Dechert, geborene Beyer, am 21. Juli 2023die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Linda Fuhrmann heißt jetzt Neugebauer. Sie gab ihrem Marcel am 21. Juli 2023 im Hochzeitshäuschen das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Nach acht Jahren Probezeit traten Fabian und Lena Schelp, geborene Schutzeichel am 15. Juli 2023 vor die Mendener Standesbeamtin. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare In eine gemeinsame Zukunft starten Robyn Schoppe-Sander und Anna Sander. Am 15. Juli 2023 tauschten sie im Gut Rödinghausen die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Im Mendener Hochzeitshäuschen ließen sich Rene und Kathrin Hennisge, geborene Westermann, am 14. Juli 2023 standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Füreinander entschieden haben sich Thomas und Monika Dohmen. Seit dem 13. Juli 2023 sind sie miteinander verheiratet. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Charlotte, Josephine und Marlen freuten sich über die standesamtliche Vermählung von Marco und Elena König am 8. Juli 2023 im alten Ratsaal. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Füreinander entschieden haben sich Boris und Petra Hammerschmidt Sie traten am 8. Juli 2023 vor die Mendener Standesbeamtin. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Die gleichen Ziele haben Marc und Svenja Ruberg, geborene Kaminski. Am 8. Juli 2023 ließen sie sich standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Am 7. Juli 2020 haben sie sich verlobt. Nun wählten Bernd und Renate Steinhoff auch den 7. Juli 2023 zu ihrem Hochzeitstag. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Im alten Ratsaal tauschten David und Julia Korpilla, geborene Michalsky, am 7. Juli 2023 die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare In eine gemeinsame Zukunft starten Fabian und Nicole Kozub, geborene Niebiossa. Seit dem 7. Juli 2023 sind sie ein Ehepaar. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen möchten Stefan und Madeleine Stopinski, geborene Kowohl. Sie sagten am 1. Juli 2023 Ja zueinander. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Seit Juli 2016 sind sie zusammen. Jetzt sind Daniel Maul und Svenja Schelte-Maul ein Ehepaar. Sie tauschten am 1.Juli 2023 im alten Ratsaal die Ringe. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander verheiratet sind Olaf und Katrin Jäger, geborene Brenner. Ihr Hochzeitstag ist der 30. Juni 2023. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Füreinander entschieden haben sich Melanie und Matthias Schmitz, geborener Scholz. Am 30. Juni 2023 ließen sie sich standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Miteinander verheiratet sind Cheikhmos Mohamed und Jamila Younes. Sie ließen sich am 27. Juni 2023 standesamtlich trauen. Foto: Marita Marquis / mm

Hochzeitsbilder der Mendener Brautpaare Carolin Heimann heißt jetzt Vedder. Sie gab ihrem Jan am 26. Juni 2023 im Hochzeitshäuschen das Ja-Wort. Foto: Marita Marquis / mm

Der Alte Ratssaal ist in Menden sehr beliebt, weil er die größte Kapazität aufweist. Aber auch Gut Rödinghausen kommt bei den Paaren gut an. Alternativ können Paare in Menden aber auch im Teufelsturm, auf der Wilhelmshöhe oder im Trauzimmer des Neuen Rathauses die Ehe miteinander eingehen.

Hackerangriff bereitet Standesamt Probleme bei der Datenverarbeitung

„Bei den Sterbefällen ergibt sich mit 513 im Vergleich zum Vorjahr mit 652 beurkundeten Sterbefällen vermeintlich ein gewaltiger Rückgang“, so die Stadt Menden. Doch diese Zahlen würden täuschen, heißt es weiter. Sie seien dem Cyberangriff auf die Südwestfalen- IT Ende Oktober 2023 geschuldet. Ab dem 30. Oktober bis Jahresende konnten keine Sterbefälle mehr beurkundet werden, obwohl bis Jahresende noch 128 weitere Todesfälle zu beklagen waren.

Claudia Wenzel vom Standesamt zeigt den Bestatterschrank auf dem Bürgermeisterflur: Hier werden unbearbeitete und bearbeitete Sterbeurkunden zum analogen Austausch hinterlegt. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Das Standesamt hatte im Januar mit Hochdruck daran gearbeitet, den Rückstand der chronologisch zu beurkundenden Sterbefälle schnellstmöglich abzuarbeiten. Ende Januar war es schließlich geschafft und die Behörde konnte in den normalen Betrieb übergehen, so Standesbeamtin Claudia Wenzel.

Ein Blick aufs Geschlecht offenbart: Wie bereits im Vorjahr liegt das Verhältnis der Sterbefälle bei 50:50. Es sind 2023 insgesamt 254 Männer und 259 Frauen gestorben, laut der Statistik des Standesamtes.

Das Standesamt weist darauf hin, dass die Anzahl der tatsächlich in 2023 in Menden gestorbenen Personen von der genannten Zahl abweichen kann. „Die Zahlen beziehen sich auf die Beurkundungen des Standesamtes im Jahr 2023.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden