Heiligabend in Menden wieder Turmblasen vor St. Vincenz

In diesem Jahr findet – nach Coronapause – wieder das Turmblasen in Menden statt. Hier ein Foto aus 2016.

Menden. Nach der Coronapause findet das Turmblasen in Menden vor der St.-Vincenz-Kirche endlich wieder statt. Hier gibt’s das Programm der Veranstaltung.

Seit 1928 ist das Turmblasen in Menden für viele Bürgerinnen und Bürger ein fester Bestandteil des Heiligabends. Nach zwei Jahren kann die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr wieder in altbewährter Form auf dem Marktplatz vor der St.-Vincenz-Kirche stattfinden. Das festliche Programm beginnt am 24. Dezember um 16:.0 Uhr mit dem feierlichen Adventläuten.

Neben musikalischen Beiträgen des Projektchores des Chorverbandes Hönne-Ruhr und der Turmbläser des Fanfaren-Corps-Kolping Lendringsen erwarten die Mendenerinnen und Mendener Worte zur Weihnacht von Bürgermeister Dr. Roland Schröder und das Weihnachtsevangelium, das Pfarrer Jürgen Senkbeil lesen wird.

Das Programm in diesem Jahr: Beginn:

16.30 Uhr: 5 Minuten Adventsläuten;

Fanfaren-Corps-Kolping Lendringsen vertreten durch: Stefan Cosack, Manuel Westermann, Thomas Heuseler, Sophie Jürgens, Tim Vöbel „Es ist ein Ros´ entsprungen“;

Feierliches Geläute (Mendener Beiern); Mendener Weihnachts-Chor mit „Fröhliche Weihnacht überall“ Chorleiter: Hermann Diebecker;

Fanfaren-Corps-Kolping Lendringsen „Stille Nacht“;

Feierliches Großläuten; Worte zur Weihnacht von Bürgermeister Dr. Roland Schröder;

Pfarrer Jürgen Senkbeil liest das Weihnachtsevangelium;

Mendener Weihnachts-Chor mit „African Noel - Singet, preiset und lobt unseren Herren“;

Fanfaren-Corps-Kolping Lendringsen „Oh du fröhliche“. Einläuten des Weihnachtsfestes.

Das Programm steht über www.menden.de/turmblasen zur Verfügung

