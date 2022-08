Heimaturlaub in Menden: Die Redaktion ist wieder unterwegs

Menden. Ab nach draußen: Die Lokalredaktion Menden schließt die Tür ab. Die Zeitung entsteht für einige Tage mobil in der Stadt. Wo wir zu treffen sind.

Sommerzeit, Ferienzeit: Auch die WESTFALENPOST-Redaktion schließt wieder für ein paar Tage die Büroräume an der Poststraße ab und begibt sich auf Heimaturlaub. Vom 2. bis zum 5. August 2022 entsteht die Zeitung wieder aus der mobilen Redaktion im Stadtgebiet heraus. Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihre Ideen aufgreifen. Was brennt Ihnen in den Stadtteilen unter den Nägeln?

+++ Auch interessant: Mendener Aktion „Heimaturlaub“ gewinnt 1. Preis +++

Dienstag: Rund um die Blaue Lagune in Asbeck und Eisborn

Auftakt ist am Dienstag (2. August), ganz weit im Mendener Süd-Osten: Unser Redaktionsteam wandert rund um Asbeck und Eisborn. Die Reporter sind zwischen 10 und 17 Uhr auf einer sieben Kilometer langen Rundtour zu Fuß rund um Blaue Lagune, Ebbergturm unterwegs. Ausreichend zu besprechen gibt es sicherlich: Schon in den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder über die Sorgen und Probleme mit der geplanten Erweiterung des Steinbruchs berichtet. In der Natur zeigen sich Trockenheit und Folgen des Borkenkäferbefalls. Sprechen Sie unsere Reporter an. Gegen 13 Uhr machen wir Rast zwischen dem Hotel zur Post und der Kirche St. Antonius Einsiedler in Eisborn.

+++ Rückblick: So war der WP-Heimaturlaub 2018 +++

Ausblick auf die Blaue Lagunge. Die Redaktion wandert am Dienstag rund um den Steinbruch in Asbeck und Eisborn. Foto: Arne Poll / WP

Mittwoch: Zu Gast im Bürgerbad Leitmecke

Weiter geht’s am Mittwoch (3. August) ins Bürgerbad Leitmecke. Am laut Vorhersage wärmsten Tag der Woche wollen wir mit Ihnen im Bürgerbad ins Gespräch kommen. Themen sollte es auch hier reichlich geben. Die neue „kleine Leitmecke“ ist in ihrer ersten kompletten Saison. Für das Bürgerbad und die Ehrenamtlichen gibt’s viel Lob. Die Situation ist trotzdem nicht leicht. Aufsichten werden dringend benötigt. Und auch das Freibad könnte die steigenden Energiepreise bald zu spüren bekommen. Besucher dürfen sich aber noch über gleichbleibende Eintrittspreise freuen. Wir sind von 10 bis 18 Uhr im Freibad anzutreffen.

Sommer-Redaktion der WP unterwegs in Menden, hier bei einem früheren Besuch im Bürgerbad Leitmecke. Foto: Arne Poll / WP

Donnerstag: Auf dem Campingplatz Am Abbabach kurz hinter der Stadtgrenze

Ganz weit auf die andere Seite des Stadtgebietes geht es am Donnerstag (4. August). Dann sind wir auf dem Campingplatz Am Abbabach zu Gast. Die idyllische Anlage liegt sogar einige Meter hinter der Stadtgrenze auf Iserlohner Gebiet – unser erster Heimaturlaub im „Ausland“ sozusagen. Die Campinganlage ist Erholungsort für zahlreiche Menschen aus dem Ruhrgebiet und dem Sauerland. Der beliebte Kiosk ist aber auch eine Anlaufstelle für viele Mendenerinnen und Mendener. Wer uns dort ansprechen will, sieht uns von 10 bis 18 Uhr am Kiosk direkt am Ruhrtalradweg sitzen. Bitte nicht auf das Platzgelände laufen.

Zwei Wochen unterwegs in Menden: Die Redaktion beim „Heimaturlaub 2019“

Der Campingplatz Am Abbabach ist am Donnerstag Gastgeber für den WP-Heimaturlaub. Foto: Thekla Hanke / WP

Freitag: Im duftenden Schweinestall auf Hof Korte

Einige Kilometer ruhraufwärts geht es für die Redaktion am Freitag (5. August). Zum Finale des Heimaturlaubs 2022 entsteht die Zeitung zwischen Schweinen und Kornfeldern auf dem Hof Korte in Dentern. Auf dem Bauernhof gibt’s viel zu entdecken und zu besprechen. Dazu gehört auch der Fünf-Sterne-Stall mit Aromatherapie und Musik für die Schweinchen. Wie läuft’s mit der Ernte im Jahr 2022? Die Redaktion ist von 10 bis 18 Uhr auf dem Hof zu Gast.

+++ Auch interessant: Fröndenberger Familie sucht Oma und Opa übers Netz +++

Konrad (8) dirigiert ein Schwein auf Hof Korte in Menden. Hier ist die Redaktion zum Finale des Heimaturlaubs zu Gast. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Welche Fragen möchten Sie gerne loswerden? Was sollten wir bei den einzelnen Stationen des Heimaturlaubs thematisieren? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an menden@westfalenpost.de! Achtung, die Redaktion an der Poststraße ist vom 2. bis 5. August nicht besetzt. Die Reporterinnen und Reporter sind aber unter ihren gewohnten Telefonnummern erreichbar.