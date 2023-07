Heimaturlaub: WP-Redaktion Menden ist wieder unterwegs

Die Mendener WP-Redaktion macht auch im Sommer 2023 wieder Heimaturlaub an verschiedenen Orten in Menden und Fröndenberg.

Menden/Fröndenberg. Die Lokalredaktion Menden schließt auch in diesem Sommer für einige Tage die Tür ab. Die Zeitung entsteht dann mobil. Wo wir anzutreffen sind.

Aller guten Dinge sind vier, wenn die WP-Redaktion von Dienstag bis Freitag wieder „Heimaturlaub“ in Menden und Fröndenberg macht. Diese seit 2018 jährlich laufende, ganz besondere Zeitungswoche mit unserem kompletten Redaktionsteam „auf Achse“ im Verbreitungsgebiet führt uns diesmal in heimische Betriebe und Institutionen, in denen es um Freizeit, Urlaub und Muße geht.

Dienstag (18. Juli): Camping und Caravan Kissmer

Am Dienstag sind wir zu Gast bei Thomas Kissmer und dessen Team im gleichnamigem Camping- und Caravangeschäft am Bräukerweg. Bei Kissmers wollen wir erfahren, wohin es die Mobilisten unter den heimischen Urlauberinnen und Urlaubern in diesem Sommer zieht. Dazu alles, was für die Fans rollender Wohnzimmer von Interesse ist. Wohnmobil oder Wohnwagen? Kauf oder Miete? Wie sehen moderne Gefährte heute von innen aus, und was ist der Vorteil von alten Schätzchen? Wie wertbeständig sind die Mobile, worauf muss man achten, wenn man sich eines zulegen will? Das und vieles mehr soll am Bräukerweg 69 Thema sein.

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Die Tiere stehen zusammen auf der Weide. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Heiner Korte (Mitte) auf dem Hof. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Maria Korte ist Inhaberin und Verkäuferin auf dem Hof von Bauer Korte. Der Laden ist für seine Regionalität und Qualität bekannt. Foto: Merle Kemper / WP

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Der Eber (hinten) schaut zu den Damen hinüber. Foto: Arne Poll

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Schweineruhe auf dem Hof. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Esel auf der Weide. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Ferkel mit Feder. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Die WP-Redaktion ist beim Heimaturlaub in Menden zu Gast auf Hof Korte. Fotos vom Schafescheren, Lavendel-Schweinen und anderen Kuriositäten. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Die WP-Redaktion ist beim Heimaturlaub in Menden zu Gast auf Hof Korte. Fotos vom Schafescheren, Lavendel-Schweinen und anderen Kuriositäten. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Lisa und Konrad fahren auf dem Trecker. Foto: Merle Kemper / WP

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Die WP-Redaktion ist beim Heimaturlaub in Menden zu Gast auf Hof Korte. Fotos vom Schafescheren, Lavendel-Schweinen und anderen Kuriositäten. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Lisa (7) mit ihrem Schaf Greta. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft WP-Blattmacher Andreas Graw schert ein Schaf. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Lisa (7) zeigt ihrem Schaf einen Spiegel wie beim Frisör. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Am Hals muss noch geschnitten werden. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Die WP-Redaktion ist beim Heimaturlaub in Menden zu Gast auf Hof Korte. Fotos vom Schafescheren, Lavendel-Schweinen und anderen Kuriositäten. Foto: Arne Poll / WP

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Heimaturlaub in Menden: Die Redaktion ist auf dem Hof Korte zu Gast. Die Redakteure Arne Poll und Andreas Graw scheren ein Schaf. Schafscheren. Foto: Heiner Korte / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Andreas Graw mit Schaf. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos vom Hof Korte- Schweineglück mit Lavendelduft Das Werk ist erledigt. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Mittwoch (19. Juli): Industriemuseum Gut Rödinghausen

Mit Heimaturlaub für den Kopf hat dann unsere nächste Stippvisite am Mittwoch zu tun: Im Museum Gut Rödinghausen in der Fischkuhle 15 liegt nicht nur der Stammsitz der Freiherren von Dücker, einem westfälischen Adelsgeschlecht. Als städtisches Museum im Juni 2019 eröffnet, hat das alte Herrenhaus so viel zu bieten, dass es im vergangenen Jahr mit rund 6400 Besucherinnen und Besuchern einen Rekordwert verbuchen konnte. Und auch die nächsten Mendener „Passagen“ stehen vor der Tür, die Kunst-Reihe, die sich immer mit außergewöhnlichen Themen befasst. Wie bei Kissmer mit den Kunden wollen wir auch mit Gästen des Museums in Lendringsen oder dessen ehrenamtlichen Unterstützern sprechen: Was reizt sie an der Einrichtung, was spornt sie an?

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Otto Steinhoff (91) im Gespräch am Gartenzaun. Er werkelt in seinem Garten. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Ein altes Feuerwehrauto wurde zum Foodtruck umgebaut in Asbeck. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Es gibt viele landwirtschaftliche Betriebe. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Blick über die Blaue Lagune: Lhoist-Standortchef Stefan Flügge und Steinbruchleiter Bernd Langenhorst Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Julia Kremm (23) und Philipp Thesing (23) aus Coesfeld mit Buddy (3) Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Blick in den Steinbruch, der 120 Meter tiefer liegt. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn WP-Praktikantin Merle Kemper und Redakteurin Thekla Hanke am Steinbruch. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Ein neues Kunstwerk, das Lhoist aufgestellt hat. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Es geht von Asbeck nach Eisborn. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn WP-Reporter Tobias Schürmann im Gespräch mit Tobias Wulf aus Asbeck. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Perfektes Sommer-Wanderwetter: Die WP-Redaktion in Menden trifft beim WP-Heimaturlaub in Asbeck und Menden viele Menschen und schöne Landschaft. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Ein alter steinerner Überlauf von einem alten Klärteich, der höher aufgeschüttet werden sollte, im Wald. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn WP-Reporter Tobias Schürmann ruht sich aus. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Perfektes Sommer-Wanderwetter: Die WP-Redaktion in Menden trifft beim WP-Heimaturlaub in Asbeck und Menden viele Menschen und schöne Landschaft. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn WP-Praktikantin Merle Kemper und Redakteurin Thekla Hanke am Steinbruch Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Johanna Dornsiepen vom Hotel zur Post in Eisborn serviert Bier an Mathias Starmans und Los Vijgen Starmans aus den Niederlanden. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Perfektes Sommer-Wanderwetter: Die WP-Redaktion in Menden trifft beim WP-Heimaturlaub in Asbeck und Menden viele Menschen und schöne Landschaft. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Perfektes Sommer-Wanderwetter: Die WP-Redaktion in Menden trifft beim WP-Heimaturlaub in Asbeck und Menden viele Menschen und schöne Landschaft. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Klaus Korn vom BUND ist Naturschützer und gegen die Steinbruch-Erweiterung. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Die Blaue Lagune im Steinbruch. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Der Ebbergturm an der Stadtgrenze. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Windräder bei Eisborn in Balve. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn Ein Weihnachtsmann im Grünen. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Viele Fotos- WP-Heimaturlaub in Asbeck und Eisborn WP-Reporter Tobias Schürmann (links) und Arne Poll (rechts) auf dem Ebbergturm. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Donnerstag (20. Juli): Reitschule Ostbürener Straße in Fröndenberg

Echte Urlaubsgefühle sollen dann am Donnerstag aufkommen – hoch über dem Ruhrtal, im natürlichen Grün des Haarstrangs, in der Reitschule von Stephanie Schmidt und ihren „Waldundwiesenponys“ an der Ostbürener Straße 124. Die kleine Reitschule nimmt an diesem Tag teil am großen Ferienprogramm der Stadt Fröndenberg, ebenso wie zeitgleich die Familie Schrobenhauser, bei der sich für Vier- bis Siebenjährige alles „Rund um den Esel“ dreht. Was macht das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde aus? Wie kann dieser Sport die Gesundheit stärken, und zwar auch die psychische? Das und noch vieles mehr wollen wir dort erfahren.

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Lennard Fobbe (3) lernt mit Oma Schwimmen. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Gut 1000 Gäste sind heute im Bürgerbad Leitmecke. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Walat Wessels (51) und Kamiran Safear (47) sind Brüder. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Die WP-Redaktion ist zu Gast im Bürgerbad Leitmecke in Menden. Wir zeigen die schönsten Fotos von den Gästen und den Ehrenamtlichen im Freibad. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Die neue Kleine Leitmecke ist in Betrieb. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad v.l. Louana (4), Tamia (6) und Fay (8). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Nele Wessel (20) ist Badaufsicht am Beckenrand. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Sie hat alles genau im Blick. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Das Gewusel ist groß. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Viktoria (2) mit Mama Angelina Nestrenko (28). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Birgit Urban (65). Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Das Bürgerbad Leitmecke in Menden. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Marlies Kesper (71) und Gerd Kesper (76) haben sich im Bürgerbad kennengelernt. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Kurt Olschewski (84) ist einer der Dream-Keeper Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heimaturlaub in der Leitmecke Menden - Fotos aus dem Freibad Mechthild Welzel (80) stemmt die Arbeit im Kiosk. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Freitag (21. Juli): Gartenwelt Schotenröhr

Zum Abschluss am Freitag geht es in den Garten – genauer: in die Gartenwelt der Familie Schotenröhr an der Unnaer Landstraße 103. Hier soll es um den Ort gehen, wo viele Mendenerinnen und Mendener wirklich ihren Heimaturlaub verbringen, den sie hegen und pflegen, der aber auch viel Arbeit machen kann. Von Tipps für die richtigen Pflege bei Hitze über die Gartengestaltung bis zum Beschneiden eines Bonsais soll auch hier alles dabeisein. Die Redaktion jedenfalls freut sich auf ihren Heimaturlaub!

+++ Auch interessant: Mendener Serie „Heimaturlaub“ gewinnt 1. Preis +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden