Heiraten in Menden jetzt auch wieder im Kaminsaal möglich

Menden. Ab sofort ist Heiraten in Menden wieder an mehreren Orten und mit einer größeren Zahl an Gästen möglich. Das sind die Bedingungen.

Die niedrige Inzidenz macht es möglich: Das Heiraten ist in Menden ab sofort wieder an mehreren Orten und auch mit einer größeren Zahl an Gästen gestattet. Das Standesamt der Stadt Menden darf nach geltender Corona-Schutzverordnung also auch wieder Ambiente-Trauungen im Kaminsaal von Gut Rödinghausen oder im Ratssaal im Alten Rathaus anbieten.

Gäste müssen negativen Coronatest vorweisen

An diesen beiden Trauorten sind, zusätzlich zum Brautpaar und den Trauzeugen, nach der neuen Regelung bis zu elf weitere Gäste zugelassen. Allerdings müssen alle einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und von einer der offiziell anerkannten Teststellen stammen – die Adressen dazu sind auf der Stadt-Homepage www.menden.de/corona-test zu finden.

Die Gäste werden von der Verwaltung darum gebeten, zusätzlich zum Testat ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Die Kontaktdaten aller Anwesenden müssen außerdem noch erfasst werden. Um das Verfahren zu verkürzen, wird das Brautpaar gebeten, eine entsprechende Liste gleich mit zur Trauung zu bringen.

Zu viert ins Hochzeitshäuschen

Auch im Hochzeitshäuschen des neuen Rathauses sind Eheschließungen nach wie vor möglich. Aufgrund der geringeren Größe dieses Trauzimmers muss es hier aber bei Brautpaar plus zwei weitere Personen bleiben. Hier entfällt jedoch immerhin die Pflicht, einen negativen Test nachzuweisen.

Künftig sollen auch wieder Eheschließungen auf der Wilhelmshöhe angeboten werden. Dies wird aktuell noch geplant und abgestimmt. Paare, die bereits eine Eheschließung angemeldet haben, sollen an den kommenden Tagen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standesamtes über die aktuellen Regelungen informiert werden.

