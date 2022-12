Herrenloses Kanu auf der Hönne: Suchaktion in Menden

Menden. Kinder entdecken auf der Hönne ein herrenlos treibendes Kanu. Polizei und Feuerwehr suchen jetzt die Hönne ab – auch mit einem Hubschrauber.

Ein herrenloses Kanu, das Kinder auf der Hönne treibend nahe dem Hünnies-Kreisel entdeckt haben, hat zur Stunde (15.30 Uhr) eine große Suchaktion durch Kräfte der Feuerwehr Menden und der Polizei ausgelöst.

Suche konzentriert sich auf Lendringsen

Auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera ist im Einsatz, um den Fluss abzusuchen. Da die Hönne in Richtung Menden eher flaches Wasser führt, konzentriert sich die Suche nach möglichen Insassen des verwaisten Kanus derzeit in Richtung Lendringsen und Balve, wie Feuerwehrsprecher Fabian Kreutz soeben erklärte.

Kanu-Foto soll möglichen Besitzer ausfindig machen helfen

Die Polizei will offenbar in Kürze ein Bild des Kanus veröffentlichen, um einen möglichen Besitzer ausfindig zu machen. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass sich das Boot am Ufer liegend selbstständig gemacht habe, sagte Kreutz. Da aber auch ein Kentern nicht auszuschließen sei, müsse weiter gesucht werden. Erst vor kurzem hatte in Menden ein Polizeihubschraube bei scharfer Kälte eine orientierungslose Seniorin gerade noch rechtzeitig in einem Garten entdeckt.

Wir berichten weiter.

