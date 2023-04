Hochspannung: Westnetz erneuert Mendener Freileitung

Die Strommasten auf den Feldern von Ferdinand Müller in Ostsümmern sind total verrostet. Bereits vor zwei Jahren wies Müller darauf hin, Westnetz versprach Abhilfe, die jetzt offenbar kommen soll.

Menden. Die Hochspannungsleitung von Menden-Nord nach Sümmern wird erneuert. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche. Was das für Anlieger heißt.

Der heimische Verteilnetz-Betreiber Westnetz beginnt in der kommenden Woche mit den Arbeiten zur Erneuerung der Hochspannungsverbindung Menden-Sümmern. Die Freileitung verbindet die Umspannanlage Menden im Norden der Stadt und die Umspannanlage Bixterheide südöstlich von Sümmern. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus ist für Herbst 2023 vorgesehen.

16 alte Masten stehen seit 1927 – und sorgten schon für Beschwerden

Die Masten aus dem Jahr 1927 sind buchstäblich „durch“. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Die Masten der bestehenden Hochspannungsfreileitung wurden im Jahr 1927 errichtet und werden nun aufgrund ihres Alters durch neue Masten ersetzt. Der Verlauf der etwa sechs Kilometer langen Verbindung ändert sich dabei nicht und auch die Standorte der Masten bleiben weitestgehend unverändert. In Einzelfällen werden die neuen Masten etwas versetzt, um die Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken zu verbessern. Insgesamt ersetzt Westnetz sechzehn Masten durch Neubauten. Nicht neu gebaut werden drei Masten zwischen der Droste-Hülshoff-Straße und der Holzener Straße in Menden sowie drei Masten, die im Bereich der Umspannanlage Bixterheide stehen. Sie sind weitaus später errichtet worden als die anderen Masten der Verbindung, so dass eine Erneuerung aufgrund des Alters nicht angezeigt ist. Die alten Masten sorgten schon 2021 für Besorgnis und Beschwerden, da sie einen ausgesprochen durchgegammelten Eindruck machten. Damals versprach Westnetz daraufhin Abhilfe, die jetzt offenbar erfolgen soll.

Arbeiten größtenteils auf Feldern – Störungen nur auf Straßenkreuzungen

Die Arbeiten finden zum größten Teil auf landwirtschaftlich oder gewerblich genutzten Flächen statt. An den Stellen, an denen die Freileitung Straßen kreuzt, kann es unter Umständen zu kurzzeitigen Straßensperrungen kommen. Auch kann es durch die eingesetzten Baufahrzeuge vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen in den Bereichen der Maststandorte kommen. Westnetz und die beteiligten Bauunternehmen sind sehr bemüht, die Beeinträchtigungen für die Öffentlichkeit möglichst gering zu halten und bitten für die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten um Verständnis.

Stromversorgung bleibt während der Bauarbeiten sichergestellt

Die Stromversorgung in der Region ist während der Bauarbeiten durchgehend sichergestellt. Für Fragen zum Projekt steht Westnetz der Öffentlichkeit unter der Rufnummer 0800 93786389 (kostenfrei) sowie unter die E-Mail-Adresse leitungen@westnetz.de zur Verfügung.

