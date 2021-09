Hönne-Berufskolleg: 856.000 Euro Schaden durch die Flut

Die Kreissporthalle am Hönne-Berufskolleg in Menden. Die Kreisverwaltung beziffert den Schaden an der Halle durch das Hochwasser mit 450.000 Euro.

Menden/Kreis. Das Hochwasser Mitte Juli hat am Hönne-Berufskolleg in Menden großen Schaden angerichtet, vor allem an der Kreissporthalle. Sanierung läuft.

Das verheerende Hochwasser am 14./15. Juli hat auch teils große Schäden an Gebäuden des Märkischen Kreises und an Kreisstraßen angerichtet. In Menden ist davon vor allem das Hönne-Berufskolleg (HBK) mit der Kreissporthalle betroffen. In einer Vorlage für den Bau- und Straßenausschuss des Kreises wird die Schadenshöhe am HBK mit 856.000 Euro angegeben. Die Sanierungsarbeiten laufen laut Kreisverwaltung auf Hochtouren.

Allein der Schaden am Boden der Kreissporthalle beläuft sich auf 450.000 Euro

Allein die Schäden am Boden der Dreifach-Sporthalle in Menden belaufen sich laut Verwaltungsvorlage auf 450.000 Euro. Der Boden soll nun eine zusätzliche Abdichtung erhalten, um bei künftigen Hochwasserlagen erneute Schäden möglichst zu vermeiden. 100.000 Euro werden außerdem für die Sanierung des Schweißkellers veranschlagt, 80.000 Euro für Klassenräume im Untergeschoss, 50.000 Euro für Trocknungsarbeiten in allen Gebäudeteilen. Das HBK ist das einzige Gebäude im Eigentum des Kreises, an dem wesentliche Schäden entstanden sind, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Insgesamt werden die Schäden an Gebäuden und Kreisstraßen mit fast 3,9 Millionen Euro beziffert.

