Hönnetalbahn: Weihnachtsmann fährt Heiligabend wieder mit

Menden/Balve/Fröndenberg Die schöne Tradition wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: Der Weihnachtsmann fährt wieder Hönnetalbahn. Alle Zeiten und wichtigen Informationen.

Es ist längst eine gute Tradition geworden, für manche Bewohner des Hönnetals und weit darüber hinaus längst eine Institution: Am Morgen des Heiligabend steigt der Weihnachtsmann in die planmäßigen Regionalbahnen der Hönnetalbahn und überrascht die mitreisenden Kinder mit Süßigkeiten. Die Erwachsenen können sich auf einen Becher Glühwein freuen, die Kinder auf Kinderpunsch.

Jahr für Jahr freuen sich nicht nur die Eisenbahnfreunde und die Familien des Hönnetals auf diese vorweihnachtlichen Fahrten. Auch das Personal der Hönnetalbahn, die Triebfahrzeugführer und selbst die Fahrdienstleiter freuen sich auf die besondere Stimmung dieser Fahrten.

Züge werden Heiligabend um weiteren Zugteil erweitert

So wird auch in diesem Jahr der Nikolaus / Weihnachtsmann mit der Hönnetalbahn. Weil der Heilige Abend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, fahren die Züge alle zwei Stunden – wie es im Fahrplan steht. Aber die DB Regio AG, Region NRW und der NWL werden diese Züge um einen weiteren Zugteil erweitern, sodass über 300 Sitzplätze vorhanden sind.

Start ist in Fröndenberg um 8.08 Uhr, 10.08 Uhr, 12.08 Uhr (Menden ab 8.16 Uhr, 10.16 Uhr, 12.16 Uhr). In Neuenrade starten die Züge um 9.05 Uhr, 11.05 Uhr, 13.05 Uhr (Balve ab 9.15 Uhr, 11.15 Uhr, 13.15 Uhr). Natürlich halten die Züge auch an allen anderen Stationen der Hönnetalbahn.

In Binolen bei den Eisenbahnfreunden auf das Christkind freuen

Und nicht nur im Zug wird es weihnachtlich. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal laden zusätzlich ein, nach Binolen zu kommen und sich dort aufs Christkind zu freuen. Die Modellbahn kann besichtigt werden, es gibt Glühwein und Punsch – und der Weihnachtsmann soll auch hier vorbeikkommen.

Als Ticket empfiehlt sich natürlich das „Deutschland-Ticket“ oder andere Angebote wie z.B. das Tagesticket. Die Tickets können im Zug erworben werden. Als Weihnachtsmann von Anfang an dabei ist der Balver Rüdiger Lenk. Unterstützt wird er von Friedbert Harringhaus aus Unna-Bilmerich.

Finanziert wird das Ganze aus der Vereinskasse der Eisenbahnfreunde. Der für die Züge der Hönnetalbahn verantwortliche NWL hat aber auch längst Gefallen an der Aktion gefunden und unterstützt diese nicht nur durch zusätzliche Fahrten oder (im Normalfall) Zugverstärkungen, sondern auch durch eine Spende.

Nach Weihnachten laden Eisenbahnfreunde zur großen Modellbahnschau

Gleich nach Weihnachten öffnen die Eisenbahnfreunde Hönnetal wieder ihre Halle zur großen Modellbahnschau. Zu sehen ist traditionell die Modulanlage der Modellbaugruppe der Eisenbahnfreunde, die im Maßstab 1:87 die Hönnetalbahn zeigt, wie sie einmal war.

Der Bahnhof Garbeck auf der Modulanlage der Modellbaugruppe der Eisenbahnfreunde Hönnetal. Foto: Johannes Schmoll / Eisenbahnfreunde Hönnetal

Mehr als 40 Meter Anlage mit originalgetreuen Nachbauten der Bahnhöfe und Gebäuden der Umgebung sind zu bestaunen. Auf der Anlage fahren natürlich Fahrzeuge, die auch „in echt“ hier gefahren sind. Auch der klassische Schienenbus wird unterwegs sein.

Die Anlage kann immer von 13.30 bis 17.30 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei – und die Anreise mit der Hönnetalbahn bietet sich geradezu an, heißt es vonseiten der Eisenbahnfreunde.

