Die Messer liegen schon parat. Sarah Menze will mit den Kindern Kürbisschnitzen. Später wird noch der Stall ausgemistet. Und auch die Kisten für den Hofladen müssen noch gepackt werden. Die 17-Jährige macht ein einjähriges Praktikum auf dem Hof Becker-Dahlhoff in Ostbüren. Sie träumt vom Landleben und will eine Ausbildung in der Landwirtschaft machen.

Landwirt Sebastian Becker zeigt die Werkzeuge zum Kürbisschnitzen. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

„Das war immer schon mein Traum“, sagt die 17-Jährige aus voller Überzeugung. Der Vater habe immer schon mit Ackerbau und Viehzucht zu tun gehabt, der Opa einen alten Kotten. „Wir haben noch zwei alte Trecker“, sagt Sarah. Sie wohnt quasi gegenüber im Dorf. Landwirtschaft gehört in Ostbüren dazu.

Ausmisten am Nachmittag und dazu noch ein Kürbisprojekt für die Kinder

„Mir macht das einfach Spaß“, sagt Sarah Menze. Aktuell ist sie dabei, das Kürbisprojekt für Kinder zu betreuen. Eltern können ihre Kinder über die Internetseite des Hofes anmelden. Die 17-Jährige setzt sich dann mit den Kindern hin und schnitzt aus den Riesenkürbissen gruselige Figuren. Das kostet je nach Kürbis 15 bis 25 Euro, ganze Familien können teilnehmen. „Jede Familie bekommt ihren eigenen Tisch“, erklärt Menze. In Corona-Zeiten muss aufgepasst werden.

Erlebnispädagogik gehört mittlerweile zum Hofleben dazu. Landwirt Sebastian Becker will Kindern und deren Eltern das Landleben näherbringen. „Ich würde Sarah nach der Zeit gerne irgendwann bei mir anstellen“, sagt Becker, der den Hof selbst vor einigen Jahren von Otto Dahlhoff übernommen hatte.

Erst der Führerschein, dann die landwirtschaftliche Ausbildung

Die Ostbürenerin plant aber erst einmal eine Ausbildung. Eigentlich hätte sie gerne schon in diesem Jahr damit angefangen. Aber das scheiterte am Führerschein. „Da muss man viel fahren. Und das ist ohne Führerschein schlecht. Ich mache den jetzt gerade.“ Dann soll es also im kommenden Jahr mit der Ausbildung losgehen. Es gebe verschiedene Optionen, abhängig von einer Spezialisierung auf Ackerbau oder Viehzucht. „Ein Teil des Unterrichts findet in Blöcken statt“, sagt Sarah.

Die junge Frau hatte die Schule mit dem Hauptschulabschluss nach der zehnten Klasse verlassen. Sie wolle etwas ganz Praktisches machen. Bei Sebastian Becker, der auf dem Hof gerade die Direktvermarktung massiv ausbaut, fand sie jemanden, der ihr den Wunsch auch ermöglicht. „Manchmal muss man auch den Stall ausmisten“, sagt Menze. „Aber wir denken uns auch immer neue Sachen aus.“

Menze packt Kisten für die Marktschwärmer. Der Hof ist Teil einer Gemeinschaft aus Erzeugern in der Region. Sie beliefern verschiedene Anlaufstellen in der Region. Die Kunden bestellen online vor und können sich die Produkte dann zum Beispiel dienstags in Meas Cucina am Markt in Schwerte abholen.

