Es grunzt und quiekt. Die Schweine jagen über die Wiese am Hof Korte. Dazwischen warten Kinder mit Eimern voller Eicheln. Sie füttern die Schweine. Gemeinsam tragen alle dazu bei, dass hier gerade eine neue Delikatesse heranwächst. Landwirt Heiner Korte hat das Sauerländer Eichelschwein erfunden. Fleischer Christian Rafalcik will die Produkte noch vor Weihnachten auf den Markt bringen. Dabei wird auch den fütternden Kindern nicht verschwiegen, dass die Schweine mal beim Schlachter landen.

Die Kinder haben Eicheln gesammelt. Sie kippen sie in den Anhänger, der auf Hof Korte steht. Dort sind schon zwei Tonnen Eicheln zusammengekommen. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Heiner Korte ist gerade heiß auf Eicheln. Auf dem Hof steht ein ganzer Anhänger voll damit. Gut zwei Tonnen sind schon zusammengekommen. „Es gibt dieses Jahr so viele Eicheln. Das ist ein richtiges Eicheljahr“, sagt der Mendener Landwirt, der mit unkonventionellen Zuchtmethoden schon häufiger auf sich aufmerksam machte. Jetzt füttert er die Schweine mit Eicheln. Gut 50 bis 60 Kilo soll jedes Tier in den kommenden sechs bis acht Wochen vertilgen.

Eicheln sollen ein Drittel des anderen Futters ersetzen

Die Zufütterung mit Eicheln soll das Fleisch herrlich geschmackvoll machen. „Man kennt das von spanischem Schinken“, sagt Korte. Er will jetzt etwa ein Drittel des Futters durch Eicheln ersetzen. Mehr dürfe es nicht sein. Auch der Fütter-Zeitraum dürfe nicht länger sein. „Das Fett wird sonst ölig.“ Das habe er bei ersten Experimenten in den vergangenen Jahren schon herausgefunden. Er hat seine Tiere „Sauerländer Eichelschwein“ getauft. Hinter der Züchtung steckt ein spanische Duroc-Rasse.

Idylle pur auf Hof Korte. Die Schweine haben viel Auslauf auf der Wiese, sie wachsen zusammen mit anderen Tieren auf. Foto: Arne Poll / WP

Landwirt sieht Siegel eher kritisch Heiner Korte hat sich nach eigenen Angaben bewusst gegen eine Bio-Zertifizierung entschieden. Auch andere Siegel nutze er nicht. „Ich will, dass meine Tiere nach den bestmöglichen Bedingungen aufwachsen“, sagt Korte. Auch Fleischer Christian Rafalczik sieht die Siegel eher kritisch. Die massenhafte Vermarktung führe im Umkehrschluss wieder zu den Effekten, die eigentlich vermieden werden sollten. Er setze stattdessen auf Regionalität und kurze Lieferketten.

Im zarten Alter von sechs bis acht Monaten landen die Schweinchen dann auf dem Schlachthof. So jung? Das mag man vielleicht denken. Die Realität ist: In der konventionellen Landwirtschaft geht es den meisten Tieren schon nach 90 Tagen an den Kragen. „Das sind dann Wasserschweine“, sagt Christian Rafalcik. Er meint das wässrige Fleisch. Der Fröndenberger Metzger ist Kortes Partner bei den Eichelschweinen.

Fleisch soll zu edlen Produkten „made in Menden und Fröndenberg“ werden

Christian Rafalcik belohnt Kinder, die Eicheln abliefern mit einer Wurst pro Kilo Eicheln. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Rafalcik will das Fleisch dann zu edlen Produkten „made in Menden“ verarbeiten. Lachsschinken, Nusschinken, feine Wurst vielleicht. „Wir werden wahrscheinlich keine Schinken machen, die sehr viel Zeit brauchen“, sagt der Fleisch-Experte. Die Produkte sollen noch vor Weihnachten in den Handel und in Rafalciks Läden in Menden, Fröndenberg und Unna verkauft werden. Über allem steht die Marke „Sauerländer Eichelschwein“, die sich Korte sogar schützen lassen will.

„Die Tiere müssen ein gutes Leben haben“, sagt Rafalcik. Noch auf dem Schlachthof liegt der Lavendelduft in der Nase, mit dem die Tiere auf dem Transport beruhigt werden. Auch im Stall riecht es nach Lavendel. Dazu läuft Musik im Radio. Im Sommer baden die Schweine im eigenen Pool.

Die Geschichten von Hof Korte sorgten schon häufiger für Aufsehen.

Die Geschichten von Hof Korte sorgten schon häufiger für Aufsehen. Glückliche Schweine auf dem Hof: Bauer Korte von Heiner Korte. (Im Bild links mit Sohn Johannes). Foto: Morris Willner

Die Geschichten von Hof Korte sorgten schon häufiger für Aufsehen. Glückliche Schweine auf dem Hof: Bauer Korte von Heiner Korte. (Im Bild links mit Sohn Johannes). Aufgenommen am Mittwoch den 30.05.2018 in Menden. Foto: Morris Willner

Bevor das Fleisch zur Delikatesse werden kann, braucht Korte noch Futter. Er fordert Kinder explizit zum Eichel-Sammeln auf. Pro abgegebenem Kilo Eicheln gibt es zur Belohnung eine Mettwurst, eine Grillwurst oder eine Bockwurst. „Die Wertschätzung für Lebensmittel ist dann ganz anders“, sagt Korte. Er will dem Nachwuchs gezielt zeigen,

. Dass ein Tier aufwächst, gefüttert wird, aber dass es dann auch als Lebensmittel geschlachtet wird. „Ich könnte keine Qualität produzieren, wenn ich schlechtes Futter habe.“

Heiner Kortes Enkel Konrad (8) dirigiert ein Schwein. Er will auch mal Landwirt werden. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Wer Eicheln abliefern will (gilt nicht nur für Kinder), kann das weiter tun. Die Eicheln können entweder während der Öffnungszeiten des Hofladens direkt zum Hof Korte gebracht werden – oder aber in den Filialen von Rafalcik abgegeben werden. Größere Mengen werden idealerweise direkt auf dem Hof abgeliefert.

Heiner Kortes Enkel Konrad ist übrigens schon überzeugt. Der Achtjährige dirigiert die Sauen über die Wiese und jagt den Ferkeln hinterher. Konrads Berufswunsch überrascht dann kaum. Landwirt!

