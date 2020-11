Hof Sümmermann in Frömern wird zum Weihnachtsdorf

Frömern. Heinrich Sümmermann will sich nicht unterkriegen lassen. Auf seinem Hof in Fröndenberg leuchtet alles im weihnachtlichen Flair.

Auf Hof Sümmermann in Fröndenberg-Frömern herrscht weihnachtliche Stimmung. Trotz der anhaltenden Corona-Beschränkungen will es Hofinhaber Heinrich Sümmermann nicht nehmen lassen, den Menschen eine etwas besinnliche Vorweihnachtszeit zu verschaffen. Seit dem 23. November stehen Weihnachtsbäume, geschmückt mit Lichterketten und Lametta sowie Nussknacker auf dem Gelände. Der Duft nach frischen Waffeln, natürlich nur zum Mitnehmen, lädt zum kleinen Zwischenstopp ein.

Hof-Inhaber sieht deutlich gestiegenes Interesse am Leben auf dem Land

Alle Händler auf dem Hof Sümmermann machen bei der Aktion mit. „Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen“, sagt Heinrich Sümmermann. Unter diesem Motto steht auch die Aktion „Weihnachtsstimmung auf Hof Sümmermann“. Unter freiem Himmel können Besucher seit dem 23. November und noch bis zum 23. Dezember nach Frömern kommen, um mal etwas Abwechslung zu haben, wie Sümmermann selbst sagt. „Das Interesse an den Aktivitäten auf dem Hof ist in letzter Zeit weiter gestiegen. Die Menschen wollen in einer gemütlichen und entspannten Atmosphäre mal rauskommen. Es gibt ein deutlich größeres Interesse an dem Leben auf dem Land“, betont der Hofeigentümer.

Kerstin Marzolla von der Baumkuchenmanufaktur backt fleißig. Foto: Privat / WP

Ein besonderes Angebot

Alle Geschäfte auf dem Gelände haben sich wechselnde und vor allem ganz spezielle Angebote ausgedacht. Die Baumkuchenproduktion läuft aufgrund des To-Go-Verkaufs schon seit einiger Zeit auf Hochtouren. Neben dem Verkauf außer Haus können Besucher auch einen Blick in die Produktion werfen. Ebenso wird die Kochlounge zum Weihnachtsfest festliche Gerichte zum Abholen anbieten, allerdings nur auf Vorbestellung. In den anderen Geschäften wie dem Hofatelier läuft derzeit die Erstellung von Unikaten zum Fest. Zahlreiche Taschen, Trockenblumen und Schriftzüge sind dort in allen möglichen Farben ausgestellt

Caravan-Fans kommen zum Einkaufen und Kaffeetrinken auf den Hof

Und auch das Hof-Café, das eigentlich von dem Betrieb vor allem an Sonntag lebt, ist kreativ geworden. Wenn es nicht mehr vor Ort geht, dann eben zum Mitnehmen. Daher gibt es die selbst gebackenen Kuchen sowie selbst gemachten Waffeln und Kaffee zum Abholen und Mitnehmen. „Manche kommen mit ihrem Caravan hierher, kaufen dann Kaffee und Kuchen und essen und trinken das in ihrem Caravan. Das ist echt verrückt“, sagt Sümmermann und lacht. Ihm fällt immer wieder auf, dass viele Besucher in Corona-Zeiten von weiter weg angereist kommen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Fröndenberg und Umgebung!