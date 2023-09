Holzener Straße in Menden: Letzter Bauabschnitt eingerichtet

Die Baustelle an der Holzener Straße in Menden. Der zweite Bauabschnitt wurde abgeschlossen, der dritte beginnt am Donnerstag, 28. September.

Menden. Die Arbeiten an der Holzener Straße in Menden nähern sich dem Ende. Die Baumaßnahme geht in den letzten Bauabschnitt. So ist die Verkehrsführung.

Die Vorbereitungen des zweiten Bauabschnittes in der Holzener Straße in Menden wurden am Dienstag mit Einbau der Asphaltbinderschicht abgeschlossen. Damit geht die Baumaßnahme ab Donnerstag, 28. September, in den dritten und letzten Bauabschnitt zwischen den Einmündungen Bräukerweg und Meisenweg. +++ Lesen Sie auch: Großbaustelle voraus: Was an der Holzener Straße geplant ist +++

Für alle Anlieger bedeutet das nun, dass sie künftig nur noch über die Provinzialstraße zum Ziel kommen. Abbiegen vom Bräukerweg in die Holzener Straße ist dann nicht mehr möglich. Anwohner und Anlieger der Gertrud-Bäumer-Straße und der Lerchenstraße können ihre Grundstücke auch weiterhin über die Hedwig-Dransfeld-Straße erreichen, da die Einmündung zur Holzener Straße weiterhin gesperrt bleibt.

Arbeiten am letzten Bauabschnitt Holzener Straße dauern circa zwei Wochen

Die Arbeiten im letzten Abschnitt werden circa zwei Wochen dauern, bis dann die Deckschicht eingebaut und die Maßnahme abgeschlossen werden kann

