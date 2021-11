Horst Keller (68) verstorben: Menden verliert ein Original

Menden. Die Katastrophenkultur trauert um Horst Keller, der im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Menden verliert mit ihm auch ein streitbares Original.

HorstKeller ist tot. Menden hat ein Original, an dem sich manchmal die Geister schieden, weniger.

Der gebürtige Rheinländer konnte seine Herkunft wegen seines Tonfalls nie verleugnen. Vor ca. 45 Jahren kam Horst nach Menden und fasste schnell Fuß. Mit seinem alten Fahrrad und einem Eis in der Hand gehörte er zum Stadtbild. Er wurde Mitglied der Katastrophenkultur und engagierte sich politisch in der Friedensbewegung. Horst Keller machte sich nicht immer Freunde, wenn er zum Beispiel bei einer Wahl die Plakate einer ihm nicht genehmen Partei mit einem weißen Fragezeichen auf schwarzem Grund überklebte.

Das Theater war die große Leidenschaft von Horst Keller

Das Theater war seine große Leidenschaft. An den Bühnen in Düsseldorf, Dortmund, Hagen und Wuppertal war er Stammgast, wo er manchmal zum Leidwesen der neben ihm sitzenden Zuschauer während der Vorstellung das Stück kommentierte. „Ich bin ein Bohème“, sagte er gern, wenn er auf seine bewusst bescheidene Lebensweise angesprochen wurde. Ehrenamtlich und sozial engagiert war er über viele Jahre im Eine-Welt-Laden. Er schwamm gegen den Strom und wusste sich auch in den Medien immer laut Gehör zu verschaffen.

Von einem Schlaganfall erholte er sich nicht mehr richtig. Viele werden ihn vermissen. Horst Keller wurde 68 Jahre alt. +++ Katastrophenkultur trauert um Ilse Weist +++

Das Foto zeigt ihn auf der Weihnachtsmatinee 2018 im Scaramouche.

