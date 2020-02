Hostienmaschinen aus Menden bis in den Kongo

Teig quillt an den Seiten der beiden Metallplatten heraus. Es zischt und fiept. Kinder der Albert-Schweitzer-Schule tummeln sich um Andreas Pieper. Der Graveur backt gerade einen großen, runden Hostienkuchen aus, ehe die Besucher in der Firma Kissing an der Werler Straße die kleinen Hostien stanzen. Es ist Religionsunterricht der etwas anderen Art.

Religionsunterricht zum Anfassen

Seit 170 Jahren stellt Kissing Devotionalien, Hostienbackgeräte oder auch kleinere Schriftzüge für Unternehmen her. Am Unternehmenssitz an der Werler Straße prangt auch das Umzugsdatum von Balve nach Menden: 1900. Uta Kissing führt das Unternehmen in fünfter Generation. In Zusammenarbeit mit einer Mitarbeiterin hat sich nun eine Religionsklasse mit angehenden Kommunionkindern der Albert-Schweitzer-Schule angeschaut, wie überhaupt Hostien entstehen – auch wenn das Unternehmen eigentlich nur die Maschinen fertigt.

Bienenwachs und ein Bronzemesser: Damit der Teig nicht kleben bleibt, muss die Form eingefettet werden. Foto: Tobias Schürmann

Von dem weißen Haupthaus geht es entlang braun-rötlicher Backsteine einer denkmalgeschützten Fassade in eine leerstehende Halle. Die massive grüne Holztür knarzt leicht. Die Backmaschine, mehrere Pakete Mehl und ein Wasserkocher stehen auf einem Tisch bereit. Aber erst einmal scharren sich alle Kinder um Uta Kissing. Frage- und Geschichtsstunde.

Kissings Ur-Ur-Großvater war Graveur, hat das Unternehmen ursprünglich in Balve gegründet. 1900 aber ging es dann ins verkehrlich etwas modernere Menden. Uta Kissing reicht eine kleine Halskette herum. Denn spezialisiert ist das Unternehmen auf religiöse Devotionalien wie Kreuze oder Anhänger. Über die Jahre sind neue Absatzmärkte hinzugekommen, sagt Kissing. Denn neben den Backautomaten für Hostien fertigt man in Menden auch Schriftzüge für Unternehmen wie Siemens oder Pokale und Karnevalsorden.

Nur Wasser und Mehl im Teig

Es hat ein bisschen was von Sendung mit der Maus, findet auch Religionslehrerin Nicole Ferber. Der Blick hinter die Kulissen soll den Unterricht greifbarer machen. „Als Lehrerin interessiert es mich, das mal zu sehen. Hier kann man es hautnah erleben“, gibt Ferber zu. Eine Nachfrage in der Klasse habe ergeben, dass viele der angehenden Kommunionkinder regelrecht darauf hinfiebern, endlich eine Hostie zu empfangen.

Andreas Pieper ist einer der letzten seiner Zunft. Der Graveur backt den Hostienkuchen mit den Kindern aus. Foto: Tobias Schürmann

Doch dass die Produktion der Hostien nicht immer nahezu vollautomatisch ablief, erleben die Kinder ebenso. Denn früher mussten die Oblaten mit Gravur einzeln ausgestanzt werden. Die Kinder schieben die Hostien-Rohlinge zwischen die beiden Platten, treten einmal auf das Pedal und wie von Geisterhand plumpst die Hostie dann in eine Schublade. Ein paar Meter weiter rührt Andreas Pieper gerade den Teig an. Laut Kirchengesetz dürfen nämlich nur Wasser und Mehl zum Einsatz kommen.

Die perfekte Garzeit im Gefühl

Die Küchenmaschine ächzt unter der dicken Masse, die sie rühren muss. Mit Bienenwachs reibt der gelernte Graveur die glatten, 150 Grad heißen Scheiben der Backmaschine ein. Als Pieper der Teig hinüber hievt und wie im Waffeleisen beide Platten zusammendrückt, zischt und fiept es. Teig quillt an den Seiten heraus. „Das ist eine mega coole Maschine“, sagt eines der Mädchen. Wie lange der perfekte Hostienkuchen am Ende braucht, weiß Pieper inzwischen: „Das muss man im Gefühl haben, circa zwei Minuten.“

Immer wieder hallen die Rufe der Kinder durch die alte Halle: „Das ist wie Esspapier.“ Den Geschmackstest hat der Wasser-Mehl-Teig in jedem Fall bestanden. „Lecker“, sagen sie unisono.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.