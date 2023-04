Unfall Hubschrauber in Menden: Mann (61) fährt Kind (9) mit Auto an

Bösperde. Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagabend in Menden gekommen. Ein Mann übersah ein radfahrendes Kind. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein 61-jähriger Mendener hat am Freitag ein neunjähriges Kind mit dem Auto angefahren. Der schwer verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Mühlenbergstraße und Am Gillkamp gegen 18 Uhr. Der 61-jährige Mendener befuhr mit seinem Wagen die Straße „Am Gillkamp“ in Richtung Mühlenbergstraße. Er wollte nach rechts in die Mühlenbergstraße einbiegen. Aus seiner Sicht, von rechts kommend, den Gehweg befahrend, näherten sich mehrere Kinder auf Fahrrädern der Einmündung.

Der Mann bemerkte die Kinder im letzten Moment. Es kam zum Unfall. Er bemerkte lediglich einen Anprall an seinem Fahrzeug und sah den Neunjährigen zunächst auf der Motorhaube seines Fahrzeuges und später auf der Fahrbahn liegen. Der Mann leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Zwei weitere Kinder erleiden einen Schock

Das betroffene Kind wurde nach der Behandlung im RTW mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Dortmund-Mitte gebracht und dort stationär bis zum Sonntag aufgenommen. An dem Fahrrad konnten, so die Polizei, aufgrund der Gebrauchsspuren keine frischen Beschädigungen festgestellt werden.

Die beiden weiteren Radfahrer ein Sechsjähriger und eine Neunjährige aus Menden erlitten durch das Unfallgeschehen einen Schock und wurden vor Ort ebenfalls erstbehandelt, danach aber in die Obhut der Eltern entlassen. Es entstand darüber hinaus ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

