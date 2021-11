Hüingsen: Freilaufende Hunde greifen Hund und Halterin an

Hier läuft es vorbildlich mit dem Anleinen im Wald – am Hüingser Kortenrott liefen zwei Huskies frei herum und griffen einen kleinen Hund und dessen Halterin an.

Hüingsen. Freitag in Hüingsen: Zwei große Hunde attackieren einen Artgenossen und dessen Frauchen (76). Der mutmaßliche Halter verhält sich unglaublich.

Zu einer folgenreichen Begegnung unter Hundebesitzern kam es am Freitagmorgen an der Straße Zum Kortenrott in Hüingsen: Gegen 9.05 Uhr war dort eine 76-jährige Mendenerin mit ihrem Hund im Wald spazieren. Plötzlich, so die Schilderung der Zeugin laut Polizeibericht, seien zwei freilaufende große Hunde angelaufen gekommen, bei denen es sich möglicherweise um Huskies gehandelt haben könnte. Die beiden Hunde schnappten mehrfach nach dem Vierbeiner der Seniorin, und als der Hund auf ihrem Arm Schutz vor den Angreifern suchte, wurde die Frau dabei ebenfalls leicht verletzt.

Besitzer der aggressiven Hunde sagt kein Wort und verschwindet

Nach einigen Minuten kam ein Mann hinzu, der offensichtlich der Hundehalter ist. Er sagte jedoch kein Wort und verschwand mit den Tieren wieder im Wald. Er kann wie folgt beschrieben werden: 1,85 bis 1,90 Meter groß, stämmige Figur, graue Jogginghose, lichtes dunkles Haar.

Die Geschädigte musste ihren Hund in einer Tierklinik versorgen lassen und erstattete anschließend Strafanzeige bei der Polizei. Hinweise möglicher Zeugen gehen an die Polizei Menden unter der Rufnummer 02373-9099-0.

