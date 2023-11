Hüingser Ring: So läuft es mit den Bauarbeiten weiter

Baustelle am Hüingser Ring in Menden. Die Arbeiten sind inzwischen in der dritten Phase (Archivbild).

Hüingsen Am Hüingser Ring in Menden werden Fahrbahn und Gehwege erneuert. Für Donnerstag kündigt die Stadt eine Ampelregelung an. So geht es dann weiter.

Im Rahmen der Baumaßnahme Hüingser Ring in Menden, bei der Fahrbahn und Gehwege erneuert werden, sind am Donnerstag, 16. November, Asphaltarbeiten geplant. Daher muss an diesem Tag eine Ampelanlage an der Einmündung Hüingser Ring/Steinstraße aufgestellt werden. Es könne daher am Donnerstag zu längeren Rückstaus in diesem Bereich kommen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Arbeiten der dritten Phase dauern voraussichtlich bis Ende November

Weiterhin gibt es für die Dauer der dritten Phase dieser Baumaßnahme folgende Regelung: Vom Bahnübergang ist der Verkehr auf dem östlichen Ring bis zum Hohlweg freigegeben. Auf dem westlichen Ring ist die Fahrt bis einschließlich Steinstraße möglich. Sofern die Witterung mitspielt, sollen die Arbeiten bis voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

Über die veränderte Verkehrsführung der Buslinien der MVG informiert die Verkehrsgesellschaft auf ihrer Not-Homepage (www.mvg-aktuell.de).

