Hüingser Schützen feiern erstmals von Freitag bis Sonntag

Hüingsen. Der Bürger- und Schützenverein Hüingsen feiert in diesem Jahr erstmals von Freitag bis Sonntag sein Schützenfest. Das sind die Neuerungen.

Der Bürger- und Schützenverein Hüingsen wird in diesem Jahr erstmalig von Freitag bis Sonntag feiern und nicht wie gewohnt von Samstag bis Montag. Die gesellschaftlichen Veränderungen hätten zu diesem Entschluss im Vorstand geführt.

Freitag: Königsschießen der Jungschützen

Daher beginnt das Hüingser Schützenfest am Freitag, 23. Juni, um 17 Uhr mit einem Schützengottesdienst in der Hüingser Kirche und es erfolgt danach das Abholen der Schützenvögel bei „Simon’s“ und die Kranzniederlegung am Hüingser Ehrenmal um 18 Uhr. Von dort geht es mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug Lürbke zur Schützenhalle, wo um 19.30 Uhr das Königsschießen der Jungschützen stattfindet. Nach der Ermittlung der neuen Jungschützenmajestäten gegen 21 Uhr wird der Einmarsch in die Schützenhalle mit Proklamation erfolgen und eine „Party mit DJ“ beginnen. „Diese Einladung geht auch gezielt an die jüngere Generation“, so Pressewart Wolfgang Exler. +++ Auch lesenswert: Tränen nach dem Sieg: André Wieneke regiert Hüingsen +++

Samstag: Dämmerschoppen und Festkommers

Am Samstag, 24. Juni, 14 Uhr erfolgt das Antreten der Schützen auf dem Festplatz und das Abholen des 1. Vorsitzenden und Obersts um 14.30 Uhr und danach erfolgt der Marsch gegen 16.30 Uhr zum Abholen des Königspaares André und Verena Wieneke mit musikalischer Begleitung durch die Musikkapellen. Von hier geht es in die Schützenhalle, wo um 18.30 Uhr der 1. Vorsitzende Pascal Kissmer die Hüingser Dorfbevölkerung und alle Freunde und Gastvereine in der Schützenhalle begrüßen wird.

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche / Foto:

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Festumzug und Vogelschießen in Hüingsen Achim und Verena Wieneke sind das neue Königspaar beim Bürger- und Schützenverein Hüingsen. Foto: Thomas Nitsche

Es folgt danach ab ca. 18.45 Uhr ein gemütlicher Dämmerschoppen mit der Schützenkapelle Oesbern und ab 21 Uhr erfolgt ein Festkommers mit den Balver „Mammuts“, die für viel Schwung und Freude bis in die Nacht sorgen werden. Für Speisen und Getränke ist an allen Tagen gesorgt. Der Festplatz selbst wird auch mit zahlreichen Ständen durch einen Schausteller bestückt sein.

Sonntag: Frühschoppen, Festzug und Vogelschießen

Am Sonntag, 25. Juni, 10 Uhr beginnt der Frühschoppen mit der Schützenkapelle Oesbern mit erlesenen Musikstücken, die interessierten Musikliebhabern präsentiert werden. Bereits um 14 Uhr erfolgt dann der große Festumzug durch Hüingsen und um 15 Uhr der Königstanz in der Schützenhalle. Gegen 16 Uhr beginnt das große Königsschießen auf der wunderschönen Vogelwiese. Im Anschluss daran erfolgt dann der Einmarsch in die Schützenhalle und die Proklamation der neuen Majestäten und die Möglichkeiten der Gratulationen auf der Bühne. Bis in den späten Abend wird danach gefeiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden