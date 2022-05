Hundefreunde Menden starten neue Welpengruppe

Zwei Hundewelpen: In Menden startet nun eine neue Gruppe für junge Hunde (Symbolbild).

Menden. Die Hundefreunde Menden starten eine neue Welpengruppe. So können Probleme von Herrchen und Frauchen mit dem Hund vermieden werden.

Ist ein Welpe zu Hause eingezogen, gibt es für den kleinen Hund viel zu lernen. Die Hundefreunde Menden starten nun eine neue Welpengruppe.

Probleme mit dem Hund vermeiden

Die Hundefreunde Menden starten einen neuen Welpenkurs. Foto: Claudia Burg-Ahrendt / Hundefreunde Menden

Zunächst steht das Kennenlernen der neuen Familie und die Erkundung des neuen Heims an erster Stelle. Sinnvoll ist nach der Eingewöhnungszeit eine gute Welpenstunde, eventuell mit anschließendem Erziehungskurs. Dies kann helfen, Probleme mit dem Hund zu vermeiden, denn erfahrene Trainerinnen und Trainer geben viele Tipps und Anregungen zur Ausbildung, man hat Ansprechpartner bei Problemen und der Welpe kann Kontakte mit anderen Welpen unterschiedlicher Rassen und Größen bekommen.

Aktuell wird bei den Hundefreunde Menden e.V. eine neue Welpengruppe starten. Das großzügige Gelände der Hundefreunde, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern, verfügt über drei Trainingsplätze, die sicher eingezäunt sind. Welpen ab acht Wochen sind herzlich willkommen.

Neben reinem Spiel geht es um den ersten Grundgehorsam, Übungen zur Umweltgewöhnung, Geschicklichkeit und Koordination, dem Nachstellen von Alltagssituationen. Außerdem sind auch Theorieeinheiten wie Basiskurs, Kurs zur Kommunikation und Körpersprache und ein Erste-Hilfe-am-Hund-Kurs Teil des sechsmonatigen Angebotes bei den Hundefreunden.

30 Euro für Halbjahreskurs

Der Preis beträgt 30 Euro für den Halbjahreskurs, eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme ist der Nachweis des vorhandenen Impfschutzes. Es können maximal 15 Mensch-Hunde-Teams an der neuen Gruppe teilnehmen, die sich immer dienstags um 17.30 Uhr auf dem Gelände am Bessemer Weg 6 in Menden trifft.

Außerdem kann man sich dort auch informieren, welche Ausbildung oder welcher Hundesport für das eigene Mensch-Hunde-Team in Frage kommt. Angebote hierfür gibt es bei den Hundefreunden Menden reichlich. Diese werden anlässlich des Tages des Hundes am 12. Juni vorgestellt – hierfür wird noch rechtzeitig Näheres bekannt gegeben.

Anmeldung und Anfragen bei Manfred Lingnau, 0171 3863121.

