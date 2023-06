Hundewiese für Menden ist vorerst vom Tisch

Menden. Eine eingezäunte Hundewiese hat sich eine Mendenerin gewünscht und einen entsprechenden Antrag gestellt. Vergeblich.

In Menden wird es in absehbarer Zeit keine eingezäunte Hundewiese geben. Das hat der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Feuerwehrwesen in seiner Sitzung am Mittwochabstand beschlossen. Das Gremium lehnte damit einstimmig den Bürgerantrag einer Einwohnerin ab.

+++ Lesen Sie auch: Rat entscheidet – Geht Mendens Innenstadt-Belebung weiter? +++

Die Stadtverwaltung hatte in ihrer Vorlage genau das empfohlen und darauf verwiesen, dass es in Menden keine generelle Anleinpflicht gibt. Gleichwohl gibt es Bereiche, in denen alle Hunde an der Leine geführt werden müssen. Diese sind in einem neuen Flyer beschrieben, zu dem es noch Verbesserungsvorschläge gab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden