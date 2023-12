Im Januar verwandelt sich Menden wieder in Hollandmarkt

Menden Nicht nur mit Kibbeling und Poffertjes lockt der Hollandmarkt am 7. Januar wieder in die Mendener Innenstadt. Auch die Geschäfte sind geöffnet.

Für alle Freunde der Niederlande hat das Stadtmarketing Menden zum Jahresbeginn, am Sonntag, 7. Januar, wieder einen Hollandmarkt in der Innenstadt organisiert. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr werden mehr als 35 verschiedene Händler aus den Niederlanden in Menden ihre Waren anbieten.

Eine original holländische Musikband mit 14 Musikanten sorgt dabei für die richtige Stimmung. Darüber hinaus öffnen auch die Einzelhändler in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und locken mit Rabatten und Angeboten zum „Winter Sale“. „Runter vom Sofa und rein in die Stadt“, heißt es vonseiten des Stadtmarketings.

Mehr als 35 Händler reisen aus den Niederlanden in Menden an

Nach dem großen Erfolg in 2023 - damals fand die Veranstaltung erstmals im Januar statt - lockt am kommenden Sonntag, 7. Januar, der große Mendener Hollandmarkt erneut in die Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr (Geschäfte ab 13 Uhr) heißt es „Welkom bij ons in Menden“.

Mit dem Team von Yvonne und Henk ter Hennepe holen wir erfahrene und bewährte Kaufläute mit dem Herz ‚auf dem rechten Fleck‘ nach Menden. Marcel Popek - Eventmanager Stadtmarketing Menden

Die mehr als 35 Händler reisen allesamt aus den Niederlanden an und bieten laut Stadtmarketing den Besucherinnen und Besuchern die typischen und beliebten niederländischen Produkte wie Kibbeling, Käse, Poffertjes, Frikandel-Speciaal, Lakritz, Honigwaffeln und im Non-Food-Bereich Lederwaren, Kurzwaren, Uhren, Blumen, Tierbedarf usw. an. Durch den verkaufsoffenen Sonntag werde das ohnehin schon große Angebot durch die Händler ab 13 Uhr vielseitig ergänzt.

Holländische Blaskapelle begleitet musikalisch

Musikalisch begleitet durch die holländische Blaskapelle erwartet die Besucher der Mendener Innenstadt ein, so heißt es aus dem Stadtmarketing, „kurzweiliges Spaß- und Einkaufserlebnis“ mit ganz viel holländischem Flair. „Mit dem Team von Yvonne und Henk ter Hennepe holen wir erfahrene und bewährte Kaufleute mit dem Herz ‚auf dem rechten Fleck‘ nach Menden“, freut sich Marcel Popek als Eventmanager vom Stadtmarketing auf seinen ersten Hollandmarkt in Menden.

Alle Aussteller sind während der Woche auf niederländischen Wochenmärkten unterwegs, besuchen aber an inzwischen 28 Sonntagen im Jahr verschiedene Gemeinden in Deutschland. Auch die Mendener Händler in der Innenstadt freuen sich schon auf den anstehenden Hollandmarkt und laden von 13 bis 18 Uhr zum ersten verkaufsoffenen Sonntag im neuen Jahr ein.

